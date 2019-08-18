iPhone'a Aksesuar ile Kamera Dopingi

Apple, iPhone'unuzun kamerasının yeteneklerini geliştiren lensleri kendi web sayfasında satışa sundu!

iPhone'a Aksesuar ile Kamera Dopingi

Kamera, akıllı telefonların en sıkı yarıştığı yerlerden bir tanesi. Apple ise kamerasını geliştirmek için bir sonraki iPhone'u beklemeden, bir profesyonel kamera aksesuarı serisi piyasaya sürdü.

Apple'ın Amerika sitesinde satışta olan üç lens, iPhone aksesuarları ile tanınan Moment tarafından üretiliyor. Yeni bir lens alırsanız, bu lensi telefona bağlayabilmek için bir Moment telefon kılıfı da almanız gerekiyor. Lensler, 58mm'lik 2x optik zum destekli bir telefoto lens, 18m geniş açılı lens ve mercek parlamasını yakalayabilen 1,33 anamorfik lensten oluşuyor. Lenslerin fiyatı ise sırasıyla 119,95 dolar, 119,95 dolar ve 149,95 dolar.

Lensleri kullanmak için gerekli olan kılıf Moment Photo Case'in fiyatı ise 39,95 dolar. Apple'ın web sayfasında iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR ile uyumlu (Apple'ın en son üç telefonu) kılıflar satın alınabiliyor. Moment'in web sayfasında ise iPhone 6'dan itibaren tüm iPhone'larla uyumlu kılıflar bulunabiliyor.

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