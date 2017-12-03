iPhone'da Çıkan Tarih Sorunu Çabuk Onarıldı
iPhone'da bazı kullanıcıları çileden çıkaran yeni sorun, Apple tarafından bir güncellemeyle hızla onarıldı!
Yazılım açısından zorlu geçen bir Kasım ayını geride bırakan Apple, Aralık'a da iyi başlamadı. iPhone kullanıcılarından gelen şikayetlere göre bazı uygulamalardan gelen uyarılar, işlemcinin yüzde 100 kullanılmasına veya cihazın baştan başlamasına neden olabiliyor. Sorun, iOS 11.1.1 veya 11.1.2'de, saat 00:15'ten sonra yaşanıyor.
Neyse ki Apple oldukça hızlı davranarak sorunu onarmış gibi görünüyor. Henüz yayınlanan iOS 11.2 güncellemesinin bu sorunu çözdüğü söyleniyor. Güncellemeyi henüz yüklemeyenler, yerel ayarları kullanan uygulamaların uyarılarını veya tüm uyarıları kapatarak sorundan geçici olarak kurtulabiliyorlar.
Apple daha birkaç gün önce ciddi bir macOS açığıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu açık, herhangi birinin cihazınızın başına oturup "root" yazarak ona erişim sağlamasına izin veriyordu. iPhone X'te ise soğuk havayla ilgili sorunlar ve "i" harfini yazmanıza izin vermeyen bir sorun çıkmıştı.
Zeynel A. Öztürk
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