iPhone'da Çıkan Tarih Sorunu Çabuk Onarıldı

iPhone'da bazı kullanıcıları çileden çıkaran yeni sorun, Apple tarafından bir güncellemeyle hızla onarıldı!

iPhone'da Çıkan Tarih Sorunu Çabuk Onarıldı

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