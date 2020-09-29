Iron Man'dan ilham alarak sağlık görevlileri için kostüm tasarlandı

İngiltere'de bir hava ambulans servisi, sağlık görevlileri için 'Iron Man Benzeri' jet kostüm test etti. Kostüm, sağlık ekiplerinin yürüyerek 30 dakikada vardıkları bir konuma sadece 90 saniyede varabilmelerini sağlıyor...