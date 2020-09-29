Iron Man'dan ilham alarak sağlık görevlileri için kostüm tasarlandı

Sağlık görevlileri için çeşitli projelerin gerçekleştirildiğine çoğu zaman şahit olduk. Şimdi de İngiltere'de bir hava ambulans servisi, dağlık bölgedeki yaralılara hizmet verecek sağlık görevlileri için jet kostüm test etti.
IRON MAN BENZERİ JET KOSTÜM
Great North Hava Ambulans Servisi (GNAAS), Gravity Industries ile birlikte gerçekleştirdiği çalışma neticesinde Kuzey-Batı İngiltere'de bulunan bir dağlık bölge olan Lake District'te, sağlık görevlileri için bir jet kıyafeti testi gerçekleştirdi.
Kostüm, bizzat Gravity Industries'in kurucusu Richard Browning tarafından test edildi. Iron Man şeklinde tasarlanan jet kostüm, sağlık ekiplerinin yürüyerek 30 dakikada vardıkları bir konuma yalnızca 90 saniyede varabilmelerini sağlıyor. Bu da sağlık görevlileri için büyük avantaj.
JET TAKIMLAR 340 BİN EURO'YA SATILIYOR
Dailymail'in haberine göre Marvel Iron Man'den ilham alan jet takımları 340 bin Euro 'ya satılıyor ancak Browning ve firması Gravity, ihtiyacı olan acil servislerle bir kira düzenlemesi yapmayı düşündüğünü söylüyor.
Ambulans servisi, bunun sadece bir test uçuşu olduğunu, ancak bilim kurgu gibi görünen şeyin yakında bilim gerçeği haline gelmesinin beklendiğini vurguladı.
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