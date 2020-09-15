İki gözü birden olmayan Sfenks kedisi sosyal medya fenomeni oldu!

Sfenks kedisi Jasper'i tüysüz dostlarından ayıran özelliği gözlerinin olmaması. Zaten tüylerinin olmaması ile ilgi çeken kedi cinslerinden biri olan Sfenks kedisinin Instagram'dan fotoğraflarını derledik.

İki gözünü de kaybeden Instagram'da ünlü sfenks kedisinden fotoğraflar

Bu hayranlık uyandıran ürkütücü tüysüz kedinin adı Jasper (Instagram'da jazzy.purrs) ve sosyal medyadaki takipçileri bu kediye aşık gibi görünüyor. Bu Instagram'da ünlü kedinin 57.000'den fazla hayranı var.

Sfenks Kedisi Jasper'in Gözleri Neden Yok?

Muhtemelen zaten fark ettiğiniz gibi, Jasper'ın iki gözü de yok. Bu durumun arkasında oldukça yürek burkan bir hikaye var. Kedi 2 yaşında evlat edinildi ve o sırada sağlıklıydı. Daha sonra, Kasım 2013'te Jasper'ın sağ gözünde bir kornea ülseri olduğu görüldü. Jasper'i kurtarmanın tek yolu gözünü aldırmaktı. 

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Birkaç yıl sonra, kalan gözünde de kornea ülseri oluştu ve bu gözü de alınmak zorunda kaldı. Sonuç olarak, kedi Jasper kesinlikle çok şey yaşadı, ancak şu anda 12 yaşında ve süper mutlu bir kedi...

Instagram'da ünlü sevimli kedicik Jasper'ın fotoğraflarını bir araya getirdik.

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sfenks kedisi

sfenks kedisi

sfenks kedisi

sfenks kedisi

sfenks kedisi

sfenks kedisi

sfenks kedisi

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