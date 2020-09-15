İki gözü birden olmayan Sfenks kedisi sosyal medya fenomeni oldu!

Sfenks kedisi Jasper'i tüysüz dostlarından ayıran özelliği gözlerinin olmaması. Zaten tüylerinin olmaması ile ilgi çeken kedi cinslerinden biri olan Sfenks kedisinin Instagram'dan fotoğraflarını derledik.