İşi Giderek Zorlaşan Dijital Asistan: Bixby
Samsung'un bir zamanlar iddialı olan asistanı, çıktığı günden bu yana beklenen sıçramayı yapamadı...
Samsung'un dijital asistanı Bixby ile ilk tanışmamız, Nisan 2017'de Galaxy S8'in piyasaya sürülmesiyle olmuştu. Tanıtım öncesinde sıkça konuşulan Bixby, telefon ilk çıktığında tam olarak hazır değildi ve yalnızca bazı özellikleri kullanılabiliyordu.
Geçen sene tanıtılan Galaxy Note 8, beraberinde Bixby'nin eksik kalan özelliği Bixby Voice'i getirdi. Pek bahsedilmeyen özellik, Galaxy Note 8 deneyiminin önemli bir parçası olmadığı gibi, yeterince iyi değildi. Üstelik Bixby Home her zamanki gibi yavaştı.
Bixby'nin beklenen başarıyı yakalayamadığının en önemli işareti ise neredeyse kimsenin onu kullanmaması. Etrafımızda Bixby'yi kullandığını söyleyen kimseye rastlamadığımız gibi, internette Bixby düğmesini kapatmak isteyenlerin sayısı hiç de az değil. Bununla birlikte Samsung, Bixby'nin kullanıldığını iddia ediyor ve bununla ilgili sayılar veriyor.
İşin gerçeği, Bixby'nin çoğu kullanıcı tarafından unutulmuş olması. Aslına bakarsanız Bixby'nin unutulması Samsung için olumlu bir gelişme çünkü Bixby'nin geçtiği tüm konuşmalar, fazlasyıla negatif. İlk izlenimin iyi olmaması nedeniyle Bixby bugün olağanüstü geliştirmeler yapsa bile, bunun duyulması zor olabilir.
Apple'in Siri'si, Google'ın asistanı ve Amazon'un Alexa'sı, kısa sayılabilecek bir sürede kitlelerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Bixby'nin benzer bir sıçramayı 18 ayda, önemli güncellemelere rağmen yapamadığını görüyoruz. Bu noktada yürüme hızında ilerleyen Bixby'nin inatla telefonlara dahil edilmesinin doğru olup olmadığı, bizce Samsung tarafından düşünülmeli.
Galaxy Note 9'un 9 Ağustos'taki tanıtımında Bixby'den söz edilip edilmeyeceğini gerçekten merak ediyoruz. Firmanın telefona bir Bixby düğmesi koyması sürpriz olmayacak ama etkinlikte Bixby'nin adı geçmezse de hiç şaşırmayacağız. Belki de büyük bir geliştirme yapılana dek en iyisi, Bixby'nin sessiz kalması.
Zeynel A. Öztürk
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