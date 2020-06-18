İspanyol Arkeolog'un Keşifleri Sahte Çıktı; Maceranın Sonu Hapiste Bitti

İnsanlık tarihi ile ilgili bildiklerimizi tamamen değiştirmeye aday arkeolojik keşifler sahte çıktı; bu keşifleri yaptığını iddia eden arkeologun "sahte macerası" hapiste bitti.