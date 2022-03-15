İsrail'i Vuran Siber Saldırını Merkezi İran mı?

Görünene göre İsrail büyük ölçekli bir siber saldırının etkilerini üzerinden atmaya çalışıyor. Haaretz ve Kan'dan Amichai Stein'ın söylediğine göre, saldırganlar geçtiğimiz Pazartesi akşamı sağlık, içişleri, adalet ve refah bakanlıkları da dahil olmak üzere İsrail hükümetinin birçok web sitesine saldırdı. Başbakanlık web sitesi de saldırıdan etkilendi. Ülkenin Ulusal Siber Müdürlüğü yaptığı açıklamada, tüm web sitelerinin tekrar çevrimiçi olduğunu söyledi.
Hükümet, olası bir faili resmi olarak tanımlamadı, ancak sitelerin, onları trafikle dolduran bir hizmet reddi saldırısının kurbanları olduğunu söyledi. Haaretz kaynakları, siber saldırının gov.il alan adına sahip siteleri hedef aldığını iddia etti ve ya bir devlet aktörünün ya da "büyük bir organizasyonun" sorumlu olduğundan şüphelendiğini belirtti. DW, İran bağlantılı bir hacker grubunun saldırıyı üstlendiğini iddia ediyor ve bunun İsrail'in bir İran nükleer tesisine yönelik iddia edilen operasyonuna misilleme olabileceğini söylüyor. Ancak henüz doğrulanmış bir bilgi yok.
Bir savunma kaynağının Haaretz ile yaptığı görüşmede söylediğine göre, bunun İsrail'e yönelik bugüne kadarki en büyük siber saldırı olup olmadığı belli değil. Ancak, NCF ve savunma yetkililerinin, olağanüstü hal ilan edecek ve diğer önemli web sitelerini ve kritik altyapıyı tehlikeye atabilecek herhangi bir şey dahil olmak üzere olası hasarı gözden geçirecek kadar endişeli oldukları bildirildi.
Rusya'nın işgali öncesinde Ukrayna hükümetinin web sitelerini bloke eden saldırıların aksine, buradaki hizmet reddi saldırılarının çok fazla zarar vermesi olası değil. Saldırılar, web sitelerine ulaşmayı zorlaştırdılar, ancak suçluların siteleri çökerttiğine veya verilerin güvenliğini ihlal ettiğine dair hiçbir kanıt yok.
Yine de bu siber saldırı, zaten gergin olan durumu daha da kötüleştirebilir. İran'ın ABD ve müttefiklerine açık bir uyarı olarak Irak'ın Erbil kentine füzeler fırlatmasından sadece bir gün sonra bu saldırı gerçekleşti. İsrail zaten tetikteydi ve ülke daha önce de siber saldırılara fiziksel güçle yanıt vermişti.
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