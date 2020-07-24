İstanbul Bilişim konkordato ilan etti

Elektronik ürünlerde ve beyaz eşyalarda ucuz fiyatlarıyla tanınan İstanbul Bilişim'in konkordato ilan ettiği iddia ediliyor. Firma son dönemde müşterilerden gelen şikayetlerle sık sık sosyal medyada gündem olmuştu. Hatta firma hakkında müşterilerden gelen çok sayıda şikayet sonrası soruşturma başlatıldığı haberleri basına yansımıştı. Temmuz ayı başında firma hakkındaki şikayet mesajlarının sayısının 15 bini bulduğu belirtiliyordu.

İstanbul Bilişim konkordato ilan etti

T24'ün haberine göre, Şirketten yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının üretim, tedarik ve sevkiyatta sorunlar yaşattığı, bu arada bazı kişilerin firma aleyhinde olumsuz haberler yayarak panik yarattığı belirtildi. İstanbul Bilişim, "Şirketimizin kaynakları yaşadığımız geçici likidite zorluğunu aşmaya fazlası ile yeterlidir" dedi.

 Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

 "İstanbul Bilişim, 2002 senesinden bugüne, e-ticaret sektöründe ve 160 çalışanı ile tüm Türkiye'yi kapsayan hizmet anlayışıyla çalışmaktadır. Son dönemde ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve ardından tüm dünyayı saran Covid-19 salgını ile dünya genelinde üretim, tedarik ve lojistik sıkıntısı yaşanmıştır. Bunun akabinde oluşan aksaklıkları fırsat bilen bazı kötü niyetli kişiler ve çıkar amaçlı gruplar yüzünden sosyal medya da çıkan şirketimiz aleyhine propagandalar yüzünden şirketimiz çok zorlu bir sürece gelmiştir.

Konuya vakıf olmayan, tek amacı firmadan değişik yollarla kazanç sağlamak veya karalama olan kişiler yüzünden müşterilerimiz gereksiz bir paniğe sevk edilmişir. İcra vs. gibi süreçler kanuni zamanından önce uygulayarak bankalar nezdinde hareket kabiliyetimizi yitirmemize neden olunmuştur. Şirketimiz bu sebeplerden dolayı gereken likiditeyi sağlamak konusunda zorlanmaya başlamıştır. Bu süreç ticari faaliyetlerimizi etkiler hale gelmiştir.

Piyasa koşullarına göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adına yönetim kurulu kararı ile yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talepli başvuru yapılmış, başvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararı verilmiştir."

 

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