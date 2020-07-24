İstanbul Bilişim konkordato ilan etti

Elektronik ürünlerde ve beyaz eşyalarda ucuz fiyatlarıyla tanınan İstanbul Bilişim'in konkordato ilan ettiği iddia ediliyor. Firma son dönemde müşterilerden gelen şikayetlerle sık sık sosyal medyada gündem olmuştu. Hatta firma hakkında müşterilerden gelen çok sayıda şikayet sonrası soruşturma başlatıldığı haberleri basına yansımıştı. Temmuz ayı başında firma hakkındaki şikayet mesajlarının sayısının 15 bini bulduğu belirtiliyordu.