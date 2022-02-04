Türkiye'nin nüfusu ne kadar? İşte nüfusun en çok ve en az olduğu 5 il

TÜİK, Türkiye nüfusunu açıkladı. Türkiye'de nüfusun en fazla ve en az olduğu iller de belli oldu. Buna göre özellikle İstanbul'daki nüfus artışı dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıla göre 378 bin 448 kişi artan İstanbul nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu.