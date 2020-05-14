İstanbul semt semt koronavirüs (Corona Virüs) yoğunluk haritası son durum

"Hayat Eve Sığar" uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden güncellendi. Buna göre bir çok ilçenin risk durumunda olumlu değişimler yaşandığı görülebiliyor. Koronavirüs İstanbul'da hangi semtlerde yoğun? İşte İstanbul semt semt koronavirüs yoğunluk haritası son durum..