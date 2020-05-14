İstanbul semt semt koronavirüs (Corona Virüs) yoğunluk haritası son durum

"Hayat Eve Sığar" uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden güncellendi. Buna göre bir çok ilçenin risk durumunda olumlu değişimler yaşandığı görülebiliyor. Koronavirüs İstanbul'da hangi semtlerde yoğun? İşte İstanbul semt semt koronavirüs yoğunluk haritası son durum..

İşte İstanbul semt semt koronavirüs (Corona Virüs) yoğunluk haritası

Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı tarafından yayına alınan  "Hayat Eve Sığar" uygulamasına yeniden güncelleme getirildi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.

Uygulamada kırmızı renk yüksek riskli bölgeleri, sarı renk orta riskli bölgeleri ve yeşil renk ise az riskli bölgeleri gösteriyor. Bir çok ilçenin risk durumunda olumlu değişimler yaşandığı güncellenen harita bilgileri ile tekrar yenilendi.  Kırmızı alanların azaldığı gözlemlendi. İşte İstanbul'un semt semt koronavirüs vaka yoğunluk haritası son durum...

ADALAR

ATAŞEHİR

AVCILAR

ARNAVUTKÖY

BAĞCILAR

BAŞAKŞEHİR

BAYRAMPAŞA

BAHÇELİEVLER

BEŞİKTAŞ

BEYKOZ

BEYOĞLU

BEYLİKDÜZÜ

ESENLER

ESENYURT

EYÜP SULTAN

ÇATALCA

ÇEKMEKÖY

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

GÜNGÖREN

KADIKÖY

KAĞITHANE

KARTAL

KÜÇÜKÇEKMECE

MALTEPE

PENDİK

BÜYÜKÇEKMECE

SARIYER

SULTANBEYLİ

SANCAKTEPE

SULTANGAZİ

SULTANBEYLİ

SİLİVRİ

ŞİŞLİ

ŞİLE

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR

ZEYTİNBURNU

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