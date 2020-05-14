İstanbul semt semt koronavirüs (Corona Virüs) yoğunluk haritası son durum

Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı tarafından yayına alınan "Hayat Eve Sığar" uygulamasına yeniden güncelleme getirildi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.
Uygulamada kırmızı renk yüksek riskli bölgeleri, sarı renk orta riskli bölgeleri ve yeşil renk ise az riskli bölgeleri gösteriyor. Bir çok ilçenin risk durumunda olumlu değişimler yaşandığı güncellenen harita bilgileri ile tekrar yenilendi. Kırmızı alanların azaldığı gözlemlendi. İşte İstanbul'un semt semt koronavirüs vaka yoğunluk haritası son durum...
ADALAR
ATAŞEHİR
AVCILAR
ARNAVUTKÖY
BAĞCILAR
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BAHÇELİEVLER
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYOĞLU
BEYLİKDÜZÜ
ESENLER
ESENYURT
EYÜP SULTAN
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KAĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
BÜYÜKÇEKMECE
SARIYER
SULTANBEYLİ
SANCAKTEPE
SULTANGAZİ
SULTANBEYLİ
SİLİVRİ
ŞİŞLİ
ŞİLE
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
ZEYTİNBURNU
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın