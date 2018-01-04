İşte 2017'nin En Önemli 6 Telefonu

2017'de piyasaya sürülen ve yenilikleriyle akılda kalan 6 telefonu sizler için sıraladık!

İşte 2017'nin en önemli 6 telefonu

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