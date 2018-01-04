İşte 2017'nin En Önemli 6 Telefonu
2017'de piyasaya sürülen ve yenilikleriyle akılda kalan 6 telefonu sizler için sıraladık!
2017 yılı, akıllı telefon dünyasında bazı taşları yerinden oynattı, özellik bakımından yeni akımların ortaya çıktığı bir sene oldu. Cihazlar daha hızlı hale geldi; kablosuz şarj istasyonlarının daha fazla rağbet görmesine yardımcı olacak kablosuz şarj işlemi, daha fazla akıllı telefon tarafından sunuldu (iPhone, bu özelliğe 2017'de "nihayet" kavuştu), çift kamera dönemine geçildi ve ekranlar çerçevelerden neredeyse soyutlandı.
Elbette yine 2017 yılı, özellikle ülkemizde fiyatların el yaktığı bir sene oldu. 5000 TL psikolojik sınırını da aşan akıllı telefonlarla 2017 yılında karşılaştık. Peki, bu yılın en önemli 6 modeli bizce ne oldu? Önce biz yazalım, siz de kendi listenizi haberin altına yorumlayın.
İşte bizim listemiz:
Samsung Galaxy Note 8
Samsung, 2017 yılında Galaxy Note 8 modeli ile harika bir dönüş yaşadı. Galaxy Note 7 fiyaskosundan sonra Note 8 ile başarılı bir işe imza atan Samsung, özellikle Sonsuz Ekran ile farkındalık yaratırken, gelişmiş S Pen'iyle de özellikle çizerlerin telefona ilgi duymasını sağladı.
Qualcomm'un o zamanlar yeni Snapdragon 835 işlemcisiyle gelen ilk telefon olan Galaxy Note 8, yine Samsung'u portre fotoğraf çılgınlığına sokan model olmuştu. Son model de olmayacak, zira şubat ayında gelecek olan Galaxy S9'da da çift kamera göreceğiz.
İzle: Galaxy Note 8 İncelemesi
iPhone X
Apple, geçtiğimiz yıl her zamankinden çok telefon tanıttı. iPhone'un 10'uncu yılına özel olarak iPhone X zaten sızdırılmıştı. Öte yandan bir klasik haline gelen devam iPhone'ları, bu kez 8'inci numarasıyla karşımıza çıktı. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın yanından iPhone X'le de adeta fanlarını iPhone'a doyuran Apple, elbette en fazla ilgiyi iPhone X modeliyle gördü.
Baştan aşağı yenilenmiş tasarımı, Touch ID'nin yerini Face ID'ye bırakması, neredeyse çerçevesiz ekranı, şu ana kadarki en büyük ekranlı iPhone olması ve yine bir ilk olarak OLED ekranı bulundurmasıyla kuşkusuz bugüne kadarki en parlak iPhone, iPhone X oldu. Elbette halen Touch ID'nin yokluğuna alışamamış kullanıcılar yok değil. Fotoğraf konusundaki becerileri ve Animoji konusu ise halen takdir toplamayı sürdürüyor.
İzle: iPhone X İncelemesi
LG V30
2017'nin, LG için akıllı telefon tarafında Samsung'un gölgesinde kaldığı bir yıl oldu diyebiliriz. Güney Koreli ikinci telefon üreticisi LG, satış noktasında da Samsung'un arkasında yer alıyor belki fakat telefonları gayet sağlam.
Özellikle LG G6'ya bakın. Samsung, Galaxy S8'i tanıtmadan 1 ay kadar önce tanıtılan LG G6 modeli, ince çerçeveleriyle dikkat çeken önemli bir model olmuştu.
LG'nin artık klasikleşen bir başka serisi ise V serisi bilindiği üzere. 2017'de burada da V30 ile yola devam eden LG, fotoğraf ve video yazılımıyla V30 modelinde dikkat çekmişti. 6 inç boyutundaki P-OLED ekranı büyük önem taşırken, güçlü teknik altyapısıyla da 2017'nin en hızlı modellerinden biriydi.
İzle: LG G6 İncelemesi
Google Pixel 2
Pixel 2 ve Pixel 2 XL için son dönemde gelen haberler her ne kadar can sıkıcı olsa da, bu telefonların 2017'nin en önemli modelleri olduğu gerçeği değişmiyor. Neyse ki Google bazı düzenlemeleri yaparak, kullanıcılarına yazılım güncellemesi olarak sundu da, bazı sorunlardan bu telefonları kurtardı.
Google'ın Pixel 2 modelleri, özellikle düşük ışıkta fotoğraf yetenekleri ile takdir kazanan akıllı telefon modelleri olmuştu. Ancak Pixel 2 ve 2 XL'daki Portre modu, iki kemaralı telefonlar kadar güçlü değil. Zira telefonda çift kamera yer almıyor; Bokeh efektini yazılım kullanarak çalıştırabiliyorsunuz.
Yine Snapdragon 835'li bir başka model olan Pixel 2, 4 GB RAM ve 64 / 128 GB kapasite seçenekleriyle kullanıcılara sunulmuştu. Fakat onu ülkemizde resmi olarak göremedik.
OnePlus 5T
OnePlus, son 3,5 yıl boyunca maliyetleri çarpıcı derecede düşürülmüş, çok sayıda birinci sınıf telefon üretti. Güçlü özellikler sunması ve bunu uygun bütçeyle kullanıcılarla buluşturmasıyla, "amiral gemisi katili" unvanını kazanan OnePlus, 2017'de de OnePlus 5T modeliyle piyasayı vurdu.
OnePlus 5'in yerine geçerek, daha geniş bir ekran ve daha ince bir çerçeve ile karşımıza çıkan OnePlus 5T, çift kamera geleneğini de sürdürmüştü. Ülkemizde de ithalatçı garantili olarak bulunabilen OnePlus 5T, 2018 yılı içinde de popülaritesini koruyacak modellerden olacak.
Bu arada OnePlus gibi 2017'de yine ülkemizde dikkat çeken modellerden bir diğeri de Xiaomi Mi6 olmuştu.
İzle: Xiaomi Mi6 İncelemesi
Moto Z2 Play
Motorola'nın önemli akıllı telefonlarından biri olarak 2017'de yerini alan Moto Z2 Play, metalik gövdesi, MotoMod'ları ve su sıçramasına karşı dayanıklı kaplamasıyla dikkat çeken modellerden biri olmuştu.
Başarılı donanım ve beklenmedik yazılım avantajları ile önemli modellerden biri olan Moto Z2 Play, özellikle değiştirilebilen arka kapaklarıyla (MotoMod), bir fotoğraf makinesi, bir projeksiyon cihazı veya bir hoparlöre dönüşebilmesiyle çok ilgi görmüştü.
İzle: Moto Z2 Play İncelemesi
Ercan Uğurlu
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