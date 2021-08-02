İşte 360 Hz ve Nvidia Reflex'li AGON PRO AG254FG!

AGON by AOC, beklentileri en yüksek rekabetçi oyuncular ve espor oyuncuları için yepyeni bir ürün kategorisi sunuyor: AGON PRO. AGON PRO kategorisinde sunulan ilk model, efsanevi özelliklere ihtiyaç duyan oyunculara, son teknoloji ürünü özellikler getiriyor. 24.5 inçlik (62.2 cm) AGON PRO AG254FG, alt edilemez bir oyun performansı için Full HD çözünürlüğe ve 1 ms GtG tepki süresinde ve 360 Hz yenileme hızında hızlı bir IPS paneline ve sistem gecikmesini en aza indirmek için NVIDIA Reflex Latency Analyzer ile ve NVIDIA G-Sync'e sahip.
AOC Global Pazarlama Müdürü Stefan Sommer şunları söyledi: "Espor sahnesi çok zorlu bir ortam. Espor sporcuları ve tutkunları mümkün olan en iyi donanıma ihtiyaç duyuyorlar. G2 Esports gibi efsanevi takımlar ile işbirliği yaptığımız için profesyonellerin ne istediklerini ve akıllarındaki ihtiyaçlarını biliyoruz ve bunları düşünerek AGON PRO'yu yarattık."
Gerçek ustalık yenilmez
24.5" AGON PRO AG254FG modelinde, en iyi oyuncular için güçlü bir tasarım bulunuyor ve model, "reddot tasarım ödülü" sahibi. 3 taraftan çerçevesiz ön tasarımı, dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için kasıtlı olarak minimal tutuldu. Turnuvalarda sahne ışıkları parlak bir şekilde ışıldadığında, bir gölge kalkanı ise görselliği artırıyor. Arka tarafta ise, monitör AGON Light FX RGB aydınlatmanın güçlü çizgilerine ve çarpıcı vurgularına sahip. Bu da, özel AOC yazılımı, G-Menu ile özelleştirilebilen 14 aydınlatma modu ve on binlerce RGB ışık kombinasyonu sunuyor. Ön kısımda AGON LED logosunun masaya projeksiyonu da oyuncuların eşsiz oyun tarzlarını gösterebilmeleri için işin havasını daha da artırıyor.
AG254FG modelinin 24.5 inçlik, hızlı IPS paneli olağandışı özelliklere sahip: Monitör, 360 Hz yenileme hızına sahip ve 1 ms GtG tepki süresiyle beraber görsellerin hayalet görüntü gibi bozulmalar olmadan görüntülenmesini garantiliyor. 24.5 inçlik bu monitördeki Full HD çözünürlük, espor oyuncularının bayıldığı net ve keskin görseller sunuyor ve kullanıcıların GPU'sunun hız ve kare hızı açılarından tam potansiyelini gösterebilmesini sağlıyor. IPS paneli sayesinde, espor seviyesindeki bu monitör, gerçekten canlı ve doğal renk reprodüksiyonu için sRGB kapsamının %110'unu destekliyor ve 178°/178° geniş görüntüleme açıları sunuyorlar. VESA DisplayHDR 400 sertifikası sayesinde, ekran aynı zamanda, capcanlı bir dinamik aralık için HDR verileri de işleyip doğru bir biçimde gösterebiliyor.
Dahası, AG254FG, yenileme hızını GPU'nun kare hızı ile eşleştirerek tutukluğu ve yırtılmayı ortadan kaldıran, 1-360 Hz değişken yenileme hızına sahip, entegre NVIDIA G-Sync işlemcisine sahip. Ayrıca, eğer hareket bulanıklığı bir sorun ise, NVIDIA Ultra Low Motion Blur (Ultra Düşük Hareket Bulanıklığı) teknolojisi, hareket bulanıklığını azaltıp süper akıcı hareketli görseller sunmak için stroboskop şeklinde arka aydınlatmayı çalıştırıyor
AGON by AOC monitörlerinde bir ilk olarak, AGON PRO AG254FG modeli, sistem gecikmesini inanılmaz düşük düzeylere indirmek için NVIDIA Reflex teknolojisi ile sunuluyor. NVIDIA Reflex teknolojisini entegre ederek, oyun geliştiriciler GPU render sırasını ortadan kaldırabilirler ve GPU açısından yoğun olan sahnelerde CPU'nun yükünü azaltabilirler. Ayrıca, dahili NVIDIA Reflex Gecikme Analiz Edici (Latency Analyzer), farenin bir tıklanması ile ekranda değişen pikseller arasındaki tam zamanı ölçebilir. Bu, önceden yalnızca yüksek hızlı kameralar ve özel ekipmanlar ile mümkündü.
Oynanabilirlik sırasında optimal duruş, rahatlık ve performans için şart. AG254FG modeli, bunu ergonomik, yükseklik, sağa sola dönme, pivot ve elme ayarlı bir ayak ile kolaylaştırıyor. 4 portlu USB hub, oyuncuların farelerini ve tuş takımlarını monitöre doğrudan bağlamalarını sağlıyor. DTS sese sahip, 5W stereo hoparlörler ise, kulaklık gerekmediğinde günlük kullanım için etkili bir ses sunuyorlar.
Monitörü kendi tercihlerine göre ayarlamak için, kullanıcılar ya çeşitli ayarlar arasında geçiş yapmak için QuickSwitch adlı kablolu kumandayı ya da kişisel bilgisayarları üzerindeki AOC G-Menu yazılımını kullanabilirler. Ek oyun özellikleri arasında, oyuncuların daha iyi hedef almalarını sağlayan Dialpoint (nişangah göstergesi), herhangi dört köşenin birinde saniye başına düşen kare bilgisini gösteren Frame Counter (Kare Sayacı), ekranın geri kalanını etkilemeden karanlık alanları aydınlatan ve aydınlık alanları hafif karartan AOC Shadow Control (Gölge Kontrolü) ve doygunluk düzeylerini değiştirmek için AOC Game Color (Oyun Rengi) ayarı ve farklı oyun türleri için 6 oyun modu (üçü kullanıcıya göre özelleştirilebilir) bulunuyor.
İlk AGON PRO modeli, 24.5 inçlik AGON PRO AG254FG Eylül 2021'den itibaren 1019 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.
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