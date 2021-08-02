İşte 360 Hz ve Nvidia Reflex'li AGON PRO AG254FG!

AOC, beklentileri en yüksek rekabetçi oyuncular ve espor oyuncuları için yepyeni bir ürün kategorisi sunuyor: AGON PRO. AGON PRO kategorisinde sunulan ilk model, efsanevi özelliklere ihtiyaç duyan oyunculara, son teknoloji ürünü özellikler getiriyor.