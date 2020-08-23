İşte dünyanın ilk Wi-Fi 6 Plus Router'ı HONOR Router 3!

"Akıllı yaşam stratejisi" kapsamında ekosistem ürünleriyle portföyünü genişleten HONOR'dan kullanıcılara kesintisiz bağlantılı, akıllı ve güvenli bir ağ deneyimi yaşatacak Wi-Fi 6 Plus özellikli yepyeni bir ağ ürünü geliyor.