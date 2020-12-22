İşte En İyi Fotoğrafı Çekmenin Teknikleri

OPPO, akıllı telefon modellerinin kameralarında kullandığı üstün teknolojilerle dikkatleri her zaman üzerine çekiyor. Gerçekleştirdiği inovasyonlar, gece çekimlerinde de farkını ortaya koyuyor. Mobil fotoğrafçılıkta benzersiz bir deneyim vadeden OPPO, 21 Aralık'taki 'En Uzun Gece' için fotoğraf sanatçıları Kerimcan Akduman, Koray Özpalamutçu ve Sefa Yamak'ın gözünden gece uygulanabilecek bazı fotoğraf çekimlerine özel teknikleri anlattı.
Yıldızlar nasıl fotoğraflanır?
Kerimcan Akduman: "Yıldızları net bir şekilde fotoğraflamak için öncelikle karanlık ışık kirliliğinin olmadığı bir yere gitmelisiniz. Uygun ortamı bulmak için internette online haritalar üzerinden bir arama yapabilirsiniz. Yerinizi belirlediğinizde akıllı telefonunuzu yerleştirebileceğiniz bir tripoda ihtiyacınız olacak. Çünkü uzun bir pozlama süresi yapmanız gerekecek. Tripodunuz yoksa akıllı telefonunuzu sabitleyebileceğiniz bir bardak da işinizi görebilir. Ben çoğu fotoğraflarımı böyle basit çözümlerle çekiyorum. Bu aşamayı tamamladıysanız artık akıllı telefonunuzun fotoğraf ayarlarından uzun pozlamayı seçebilirsiniz. Akıllı telefonların diyafram ayarları otomatik olduğundan ortalama 1.7 gibi bir ölçü verecektir. Sonrasında 15-30 saniye arasında bir pozlama süresi gerekiyor. Bununla birlikte fotoğrafın tonuna da karar vermelisiniz. Ne çok sarı olmalı ne de çok mavi. Son olarak da fotoğrafı çekmeden zamanlayıcıyı kullanmanızı öneririm. Çünkü telefona dokunduğunuz anda ufak bir titreme yaratabilirsiniz. Bu durum fotoğrafın keskinliğini bozabilir. Zamanlayıcıyı 3 saniyeye ayarlayarak yıldızları kusursuzca fotoğraflayabilirsiniz."
Hareketli gece fotoğrafları nasıl çekilir?
Koray Özpalamutçu, "Hareketli bir gece fotoğrafı çekmek için öncelikle buna vakit ayırmalısınız. Ben hareketli fotoğraf çekimleri için ekstra mod kullanıyorum. F değerini en düşüğe alıyorum, yani 1.7'ye. Renk sıcaklık ayarıyla hiç oynamıyorum çünkü akıllı telefonun vermiş olduğu sıcaklık değerleri benim için zaten her zaman optimumda oluyor. Bu ayarları değiştirdiğinizde ışıklı alanın renk tonları bozulabiliyor. Bununla birlikte pozlama değerleri olan EV değerlerini en düşük değerde kullanıyorum. Samanyolu pozlaması yapacak isem lokasyonun karanlık olmasına dikkat ediyor, eğer light trails tarzı hareketli obje fotoğrafı çekecek isem, seçtiğim yerin objelere en uygun odak mesafesinde olmasına özen gösteriyorum. Son olarak da uzun pozlama tekniği ile çekilen bu hareketli fotoğraflar için mutlaka tripod kullanmanızı tavsiye ediyorum."
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Gün doğumu ve batımında fotoğraf çekerken nelere dikkat etmek gerekir?
Sefa Yamak: "Ben gün doğumunda ya da gün batımında güneşin; bulutların arkasına saklanmış olmasını ya da güneşin ufuk çizgisinin altında olduğu an da ki yumuşak ışığı daha anlamlı buluyorum. Örneğin, İstanbul'da gün batımı fotoğrafı çekmek istiyoruz. Ben bu tarz fotoğrafı en iyi şekilde fotoğraflamak için, güneşin komple sırta doğru inmesinin beklenmesini tavsiye ederim. Bu şekilde çekim yapıldığında; güneş çok patlamayacaktır. Gün doğumunda ise, güneşin hafiften yükselmeye başladığı, alacakaranlık dediğimiz zamanda fotoğraf çekilmesini öneririm. Işığın fazla olduğu zaman aralığında, ışık bulutların arasından ya da manzaradan çok fazla gelecek, ister istemez kompozisyonda rol çalacaktır."
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