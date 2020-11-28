İşte Evi Ofise Dönüştüren Yazıcılar

Epson, evden çalışanların verimliliğini artırmak için iki yeni modeli satışa sundu. WorkForce Pro WF-4745 ve EcoTank L6580 modelleri, mürekkep değiştirmeden aylarca ultra düşük maliyetle baskı imkanı sağlıyor. Yapılan ankete göre evde çalışanların yüzde 70'i yazıcıda dayanıklılık ve tasarruf arıyor.