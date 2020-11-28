İşte Evi Ofise Dönüştüren Yazıcılar

Global teknoloji lideri Epson, küçük çalışma ortamları ve ev-ofis ortamları için tasarlanmış iki yeni çok işlevli yazıcıyı piyasaya sürdü: WorkForce Pro WF-4745 ve EcoTank L6580. Her iki model de Epson'un enerji açısından verimli, ısısız mürekkep püskürtme teknolojisinden yararlanıyor. Modeller, kullanıcılara Epson'un öncülük ettiği geleneksel kartuşlu yazıcı ile yüksek kapasiteli mürekkep tankı sistemi arasında bir seçim sunuyor.
4 bin çalışanla anket yapıldı
Epson Europe'tan Jose Sanandres, "Avrupa ve Orta Doğu'da 4.000'den fazla çalışanla yaptığımız ankette, yüzde 70 oranında dayanıklılık, enerji verimliliği ve azaltılmış sarf malzemesi atığı gibi faktörlerin evde çalışmak için sağlanan ürünlerde 'önemli' kabul edildiğini biliyoruz. Hem WorkForce Pro WF-4745 hem de EcoTank L6580 tüm bu talepleri karşılıyor" diyor. Sanandres, her iki modelin de küçük işletmeler ve ev-ofisler için mükemmel yazıcılar olduğunu vurguluyor.
Yapılan araştırmalar, Avrupa'da kullanılan tüm ev ve küçük ofis lazer yazıcılarının Epson inkjet'e geçirilmesi halinde, enerji tüketiminin 311 milyon kWh'ye kadar azaltılabileceğini veya yılda 38,1 milyon € 'dan fazla tasarruf edileceğini söylüyor. Bu da yılda 117 bin ton daha az karbon atığı demek.
KOBİ'ler için yerinde servis desteğiyle: EcoTank L6580
EcoTank L6580, 7500 sayfa siyah beyaz 6000 sayfa renkli baskı imkanı sunarak , kullanıcıların yedek mürekkebe ihtiyaç duymadan baskı yapmalarına olanak tanıyan ultra düşük maliyetli bir baskı çözümü sunuyor. Mürekkep tankı sistemi ayrıca kartuş ihtiyacını ve dolayısıyla bunların yönetimini ve atılmasını da ortadan kaldırıyor. Yazıcı, kullanıcıların hemen hemen her yerden yazdırma işlemi yapmalarına olanak tanıyan Wi-Fi bağlantısı, kolay gezinme için 4,3 inç dokunmatik LCD panel, birden çok kağıt tepsisi, dakikada 25 sayfaya kadar baskı hızları ve sadece 5,5 saniyelik ilk sayfa çıkış süresi gibi bir dizi özellikle birlikte geliyor. L6580 modelindeki Post Script desteği ve PCL 5.C emülasyon desteği ve yerinde servis imkanı KOBİ'ler için büyük kolaylık sağlıyor.
En uygun fiyatlı ofis yazıcısı: WorkForce Pro WF-4745
WorkForce Pro WF-4745, Epson'un iş portföyündeki en uygun fiyatlı renkli çok fonksiyonlu yazıcısı haline geldi. Dakikada 24 sayfaya kadar baskı hızıyla kullanışlı, yüksek kapasiteli mürekkep kartuşlarından faydalanıyor. 500 sayfadan fazla kağıt tutma kabiliyetiyle, verimliliğe yardımcı oluyor ve kağıt yenileme sıklığını azaltıyor. WF-4745 ayrıca kolay menü kullanımı için dokunmatik ekranlı bir LCD arabirimi ve bir veya iki taraflı belgelerin hızlı ve kolay taranmasını veya fakslanmasını sağlamak için 50 sayfalık Otomatik Belge Besleyici içeriyor. Ürün, işletme düzeyinde işlevsellik gerektiren ev ve küçük ofis kullanıcılarına olağanüstü değer sunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın