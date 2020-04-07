İşte GeForce NOW'da Hazır Muhteşem Bağımsız Oyunlar!

NVIDIA, Indie Spotlight Programı'yla bağımsız oyun geliştiricilerini uzun zamandır destekliyor ve artık GeForce NOW en iyi ve en parlak olanları tanıtmak için başka bir yol sunuyor. İşte GeForce NOW'da oynamaya hazır muhteşem bağımsız oyunlar!