İşte GeForce NOW'da Hazır Muhteşem Bağımsız Oyunlar!

NVIDIA, Indie Spotlight Programı'yla bağımsız oyun geliştiricilerini uzun zamandır destekliyor ve artık GeForce NOW en iyi ve en parlak olanları tanıtmak için başka bir yol sunuyor. İşte GeForce NOW'da oynamaya hazır muhteşem bağımsız oyunlar!

İşte GeForce NOW'da Hazır Muhteşem Oyunlar!

NVIDIA, Indie Spotlight Programı'yla bağımsız oyun geliştiricilerini uzun zamandır destekliyor ve artık GeForce NOW en iyi ve en parlak olanları tanıtmak için başka bir yol sunuyor. Bu haftanın GeForce NOW'da Oyuna Hazır güncellemesinde bazı muhteşem bağımsız yapımlar yer alıyor.

TaleWorlds Entertainment bu hafta başında PC için Mount & Blade II: Bannerlord'u piyasaya sürdü ve oyun GeForce NOW üzerinden de erişilebiliyor. Steam üzerinden %10 indirimle sunulan oyun inanılmaz derecede olumlu karşılandı ve hemen en çok oynanan oyunlardan biri oldu.

Bu hafta eklenen bağımsız yapımların listesi şu şekilde:

  • Draganronpa 2: Goodbye Despair - Spike Chunsoft
  • Dwarrows - Lithic Entertainment
  • Jack Orlando: Director's Cut and Knights and Merchants - Topware Interactive
  • Mount & Blade II: Bannerlord (PC lansmanıyla birlikte Pazartesi yayınlandı) ve Mount & Blade: With Fire and Sword - TaleWorlds
  • Postal 2 - Running with Scissors
  • Speed Runners - tinyBuild
  • The Cycle - Yager
  • Tropico 5 - Kalypso Media

NVIDIA en iyi bağımsız oyunları vurgulamak için sürekli yeni yollar arıyor ve bu doğrultuda bugünden itibaren GeForce NOW uygulaması içerisinde "Indie Spotlight" başlığı yer alacak. Bu başlık altında son eklenen popüler oyunlar ve klasik oyunlar görülebilecek.

Gelecek hafta yayınlanacak GeForce NOW'da Oyuna Hazır (#GRonGFN) güncellemelerini kaçırmamak için NVIDIA'yı takip edebilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Extraction filmi 24 Nisan'da Netflix'te! Fragman yayınlandı
Legends of Runeterra 30 Nisan'da oyuncuların karşısına çıkıyor
Netflix'in yeni dizisi Aşk 101'in fragmanı yayında! Aşk 101 konusu nedir?
A101 9 Nisan 2020 aktüel kataloğunda teknolojik ürünler yer alıyor
Günün En çok Okunanları
Aşı ve ilaç yolunda umutlandıran keşif! Koronavirüsün zayıf noktası bulundu
Instagram Hikayelerine Büyük Ekranda Nasıl Bakılır?
İspanya'da koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İspanya virüs grafiği
5G ile Corona Virüsünü Birbirine Bağlayan Videolar Silinecek
Koronavirüse Karşı Önce 3 Boyutlu Yazıcı, Ardından Siperli Maske Üretti!

 

 