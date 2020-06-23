İşte Gıdaları Buzdolabınızda Uzun Süre Saklayabilmeniz İçin Püf Noktalar!

Koronavirüs nedeniyle kalabalık ortamlara daha az girmeye özen gösteren tüketiciler bu nedenle market alışverişlerini de toplu yapmayı tercih ediyor. Ancak toplu şekilde alınan yiyeceklerin buzdolaplarında tazeliğini koruyarak uzun süre muhafaza edilebilmesi için bazı noktalara dikkat etmek de gerekiyor. İşte yiyecekleri doğru şekilde depolamak isteyenler için tavsiyeler...