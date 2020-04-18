İşte Huawei'nin Yeni 5G'li İşlemcisi Kirin 985 Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Huawei'nin kardeş şirketi Honor, kısa bir süre önce yeni amiral gemileri Honor 30 modellerini tanıtmıştı. Yeni modeller arasında Honor 30 Pro ve Honor 30 Pro Plus modelleri Kirin 990 işlemcisi ile desteklenirken, Honor 30 modeli ise Kirin 985 yonga seti ile karşımıza çıktı.
Huawei'nin yeni yonga seti olan Kirin 985, amiral gemisi Kirin 990 işlemcisini takiben orta segimente odaklanan bir işlemci olurken, 5G desteğini de tıpkı Kirin 990 gibi içeriyor. Yine Kirin 990'a benzer şekilde TSMC 7nm fabrikasyon süreci eseri olan Kirin 985, içeriğinde toplam 8 çekirdek bulunduruyor.
1 adet 2.58 GHz Cortex-A76, 3 adet 2.40 GHz frekanslı Cortex-A76 ve 4 adet 1.84 GHz odaklı Cortex-A55 çekirdeklerinden güç sağlıyor. Tek başına güçlü bir çekirdek performansına ilave olarak 3 çekirdek ile güçlendirilen ve 4 adet verimlilik odaklı çekirdeklerine sahip Kirin 985, Dan Vinci NPU mimarisini de içeriyor. Bu sayede işlemcinin, Huawei'den tanıdığımız yapay zeka yetenekleri de mevcut.
Kirin 985, 2G / 3G / 4G mobil ağlarının yanı sıra çift modlu 5G desteği de sunuyor. 1277 Mbps'lik teorik maksimum download bağlantı hızı ile 173 Mbps upload bağlantı hızlarını da destekleyen yeni işlemci, 5G anti-parazit, 5G düşük gecikme süresi, 5G enerji tasarrufu ve 5G yüksek performans özelliklerine de sahip.
AnTuTu test sonuçları da ortaya çıkan Kirin 985, bu testte CPU tarafında 139694 puan toplayabiliyor, GPU tarafında ise 136626 puan sağlıyor. Aynı testte Kirin 820 ise 130080 CPU puanı, 116516 GPU puanı toplayabiliyordu. Peki, Huawei'nin Kirin 985'i, Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisi karşısında nasıl bir performans gösteriyor?
Qualcomm Snapdragon 765G'nin AnTuTu Benchmark'tan aldığı sonuç 104223 CPU, 92536 GPU puanı şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu sonuçlara baktığımızda Kirin 985'in Snapdragon 765G'yi geride bıraktığını net şekilde görebiliyoruz.
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