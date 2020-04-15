Honor 30, 30 Pro ve 30 Pro+ Tanıtıldı

Honor, üç yeni amiral gemisi Honor 30, 30 Pro ve 30 Pro Plus'ı Çin'de tanıttı. Telefonlar sadece Çin'de değil, diğer ülkelerde de satılacak.
Üç telefonun görünümü birbirine oldukça benzerken, hepsinde 5G desteği bulunması dikkat çekiyor. Bununla birlikte aralarında önemli bazı farklar da var.
Telefonların ikisi Kirin 990 5G SoC ile gelirken Honor 30, Kirin 985 yonga setini kullanıyor. En büyük farkın kamera alanında olduğunu ve birazdan bunun ayrıntılarına değineceğimizi söyleyelim. Honor 30 6,53 inç OLED ekranla geliyor ve 1080p FHD+ çözünürlük sunuyor. Honor 30 Pro ve Pro Plus modellerinde 6,57 inç kavisli OLED ekran bulunuyor. Ekran çözünürlükleri aynı olsa da Pro Plus, 90Hz tazeleme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor.
Honor 30 Pro Plus'ta 50MP UltraVision IMX700 sensör yer alırken Honor 30 Pro'da 40MP IMX600 ana kamera bulunuyor. Bunların dışında Honor 30 Pro ve 30 Pro Plus, 16MP ultra geniş açılı kamerayı ve 50x zum ve OIS destekli telefoto kamerayı paylaşıyor.
Honor 30'un da arkasında dörtlü bir kamera dizilişi var. Arka kamera sistemi 40MP ana kamera, 50x telefoto kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kameradan meydana geliyor.
Metal ve cam gövdeye sahip üç model de ilginç bir biçimde 4.000mAh pil ve 40W hızlı şarj ile geliyorlar. Honor 30 Pro Plus'ta bunlara ek olarak 27W hızlı kablosuz şarj yeteneği de bulunuyor.
Yeni Honor'ların Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus'a benzer bir dizilişle tanıtılması dikkatlerden kaçmıyor.
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