İşte LG'nin CES 2020'de Tanıtacağı TV'ler!

Evet, CES 2020 artık yavaş yavaş başlıyor. Bazı markalar basına özel olarak lansmanlarını düzenlerken bazı markalar ise sahne şovları için son hazırlıklarını yapıyor. CES 2020'de yer alan teknoloji devleri arasında LG Display de yer alırken, Güney Koreli şirket yine televizyon teknolojileri adına önemli duyurularda bulunacak.
LG, geçtiğimiz sene düzenlenen CES 2018'de rulo şeklinde katlanabilir televizyonunu tanıtmış ve sonrasında da bu teknolojisini geliştirmişti. Bu sene de katlanabilir ürün portföyünü genişletecek olan LG, duvarları kaplayan video duvarlarından, araç içi plastik OLED ekranlarına kadar bir dizi yeni ürün tanıtımı gerçekleştirecek.
Yine rulo şeklinde katlanabilir şekilde geliştirdiği yeni 65 inçlik OLED televizyonunu tanıtacak olan LG Display, "gerçek" 8K sertifikasına sahip 88 inçlik 8K Cinematik OLED televizyonunu da tanıtması bekleniyor.
Peki, LG CES 2020'de başka neler tanıtacak?
LG, yeni 8K TV serisinde mevcut 88 ve 75 inç ekran seçeneklerine ek olarak 77 ve 65 inç televizyon modellerini de tanıtacak. LG'nin 2020 8K TV serisinde 88 ve 77 inçlik LG SIGNATURE OLED 8K TV'leri ve LG NanoCell TV'leri ile bu sene de çok sayıda yeni televizyon modelini raflara yerleştirmesi bekleniyor. Modeller arasında; 88 / 77 OLED ZX modelleri ile 75 / 65 Nano99, 75 / 65 Nano97, 75 / 65 Nano95 modelleri bulunacak. Yeni televizyonlarında yeni nesil yapay zeka desteği sunacak olan LG'nin IoT konusunda da çıtayı yükseltmesi bekleniyor.
Elbette LG'nin farklı tanıtımları da olacak. Özellikle yukarıya doğru katlanarak kapanan televizyonu oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor.
CES 2020 kapılarını 7 Ocak'ta açacak. Fuar 10 Ocak tarihine kadar sürecek. Bu süre zarfında elbette CES 2020'deki tüm gelişmeleri özel CES 2020 bölümümüzde sizlere haberlerimizle aktaracağız.
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