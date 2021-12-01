İşte OPPO Reno6'nın Tasarım Hikayesi

OPPO her yeni üründe tüketici deneyimini tazelemek için yenilikçi teknolojiyi trendlere uygun tasarımlarla birleştiriyor. Yakın zamanda piyasaya sunulan Reno 6 modeli de aynı yaklaşımın bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor.