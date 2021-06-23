İşte Şikayetvar'a Göre En İyi Müşteri Deneyimi Sunan Cep Telefon Markası

HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, Şikayetvar.com kullanıcılarının marka deneyimlerini analiz ederek oluşturduğu istatistiklere göre Cep Telefonu kategorisinde müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan marka oldu. 2017'den beri sıralamada ilk 3'te, son 2 yıldır da zirvede yer alan HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, bu yıl da birinci olarak en iyi müşteri memnuniyeti sunan marka unvanına layık görüldü ve 6. Şikayetvar ACE Awards Diamond ödülünü aldı.
139.000'in üzerinde markanın yer aldığı, 6,9 milyon kayıtlı kullanıcının 16 milyon aylık ziyaret gerçekleştirdiği Sikayetvar.com, geniş ve etkin kullanıcı tabanı sayesinde cep telefonu sektörü için en güvenilir müşteri deneyimi analizlerini gerçekleştiriyor. Daha önce 6 Mart günü düzenlenen ŞikayetVar A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards 2020 ödül töreninde HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü'nü kazanmıştı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın