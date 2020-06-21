İşte Spotify'ı Daha Verimli Kullanmak İçin 5 İpucu!

1. Çalma listeleriyle podcast yayınlarını birleştirin
1 milyondan fazla podcast yayınına ev sahipliği yapan Spotify ile dinleyicilerin ulaşabildiği audio içerik sayısı her geçen gün artıyor. Dünyanın en popüler audio streaming platformu olan Spotify, kullanıcıların en sevdikleri şarkıları ve podcastleri aynı çalma listesinde bir araya getirmelerine imkan sağlıyor.
Bu özellik sayesinde kullanıcılar artık, üç farklı çalma listesi hazırlayabiliyor: sadece müzik, sadece podcast ve müzikle podcastin bir arada olduğu çalma listeleri. Dinleyiciler, karma çalma listeleri oluşturmak için mevcut müzik çalma listelerine istedikleri podcasti ekleyebiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda peş peşe podcastlerden oluşan bir çalma listesi oluşturabiliyor veya haber, komedi veya spor podcastlerine en sevdikleri şarkıları entegre edebiliyor.
Peki mobilde podcast yayını çalma listesine nasıl eklenir?
?En sevdiğiniz podcast yayınını açın
?Yayının sağında yer alan üç noktaya tıklayın
?"Çalma listesine ekle"'ye tıklayın
?İster mevcut çalma listesine ekleyin ister yepyeni bir çalma listesi oluşturmak için tıklayın
Çalma listelerini arkadaşlarla paylaşmak veya diğer kullanıcılara açık hale getirmek mümkün. Belki başkaları da sizin çalma listenizi çok sever ve kendi podcastlerini yaratmak için ilham alabilir.
2. Evdeki cihazlarla bağlanın
Günümüz akıllı hoparlörleri artık bir ses asistanından öte bir deneyim sunuyor. Evdeki cihazlarla Spotify Premium dinlemek çok kolay. Google Play, App Store veya benzer bir platformdan cihazın uygulamasını indirip ayarlardan Spotify'ı 'varsayılan müzik hizmeti' olarak işaretlemek yeterli. Kullanıcılar böylece ev içerisinde gezinirken ses asistanlarından en sevdikleri içerikleri; ister müzik kitaplıklarından ister belirli çalma listelerinden veya şarkılardan ve sanatçılardan çalmalarını isteyebilir. Hatta daha deneysel yaklaşmak isteyenler ses asistanlarıyla yeni şarkılar da keşfedebilir.
Öte yandan, Smart TV (LG, Samsung, Sony ve Philips modelleri) kullanıcıları, müziğin keyfini televizyonlarının büyük ekranlarından da çıkarabiliyor. Uzaktan kumanda veya Spotify Connect ile mobil telefonlar veya tabletler üzerinden müzik ve podcastleri dinleyerek benzersiz bir müzik deneyimi yaşamak mümkün.
Spotify ayrıca oyun konsollarına (PS3, PS4 & Xbox One) da bağlanabiliyor. Oyunseverler platform uygulamasını kullanarak, araba yarışı yaparken veya yeni dünyalar keşfederken müziğin keyfini doyasıya yaşayabiliyor.
3. Haftalık Keşif çalma listesi ile Spotify deneyiminizi kişiselleştirin
Pazartesi günleri güncellenen 'Haftalık Keşif', her dinleyiciye özel olarak seçilen ve o dinleyicinin sevdiği müziklere benzer müziklerin bir karmasını oluşturarak yepyeni müzikler keşfetmeye olanak sağlayan bir çalma listesi. Çalma listesi sürekli kişiselleştirildiği için kullanıcıların platformda ne kadar müzik dinlediği de büyük önemi taşıyor. Müzikseverler müzik dinledikçe yeni şarkı önerileri de daha verimli hale geliyor.
Dinleyicilerin bu özel çalma listesi içerisinde şarkılarla olan etkileşimleri, kuşkusuz gelecekteki önerileri de etkiliyor. İşte sevdiğiniz yepyeni müzikler keşfetmeye devam etmenizi sağlayacak birkaç ipucu:
? Kalpleyin: Eğer çalan şarkıyı sevdiyseniz, şarkının yanında yer alan 'kalp' ikonuna mobil telefonunuzdan veya masaüstü bilgisayarınızdan tıklayın.
? Takip edin: Sevdiğiniz sanatçıları takip etmeyi unutmayın. Spotify böylece seveceğinizi düşündüğü benzer sanatçılardan size önerilerde bulunacak. Sevdiğiniz sanatçıları takip etmenin bir başka avantajı ise her Cuma güncellenen Yeni Müzik Radarı çalma listesine söz konusu sevdiğiniz şarkıcıların yeni müziklerinin otomatik olarak eklenmesi.
? Kişisel çalma listeniz: Bir şarkıyı gerçekten çok beğendiyseniz kendi oluşturduğunuz çalma listelerine de dahil edebilirsiniz. Spotify böylece şarkıyı gerçekten çok sevdiğinizi anlayacak ve size benzer şarkılar önermeye devam edecek.
4. Ortak çalma listeleri ile paylaşmak güzeldir
Dünyanın her yerinde insanlar daha çok evlere çekildikçe, Spotify'daki ortak çalma listeleri de artmaya devam ediyor. Kullanıcılar, paylaştıkları müziklerle birbirleriyle bağ kuruyor ve arkadaşları, aileleri ya da iş arkadaşlarıyla sanal bir müzik deneyimi yaşıyorlar.Kullanıcılar,'Kitaplığın' sekmesine tıklayarak bir çalma listesi seçiyor ve üç yatay noktaya tıklayıp kolaylıkla ortak çalma listesi oluşturabiliyor. Bu noktada kullanıcılar, kitaplıklarından seçtikleri çalma listesini "Ortak Çalmaya Aç" yapmalı, sonrasında ise tekrar üç noktaya tıklayarak "Paylaş" seçeneğini seçmeli.
Ortak çalma listelerine erişimi olan kullanıcılar, şarkı ekleyebiliyor, silebiliyor ya da şarkıların sırasını yeniden düzenleyebiliyor.
5. Spotify Uyku Zamanlayıcısı
Uyumadan önce insanlar genellikle rahatlatıcı şarkılar, yağmurun sesi, yatma zamanı hikayeleri gibi müzikler dinlemeyi tercih ediyor. Hatta heavy metal türünde müziklerle bu saatleri keyiflendirenler bile var. Spotify'ın Uyku Zamanlayıcısı, sesli içeriği kapatmadan önceki zaman dilimine göre çalışan akıllı bir özellik. Kullanıcılar uykuya dalmaya hazır olduklarında, çalma ekranın üst köşesinde bulunan üç noktayı tıklayarak bu özelliği aktif edebiliyor. Alternatif olarak, Spotify'ın Uyku sekmesi de, geceleri uykuya dalmak için bir yardım eli görevi gören sesli içeriklere ihtiyacı olanlar için ideal.
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