İşte Tayvan'ın Yeni Tanıtılan Akıllı Makine Çözümleri!

COVID-19 salgını, dünya genelinde imalat sanayini etkiledi. Makineler ekonomik kalkınma ve ilerlemenin temel taşı olduğundan, ülkeler sanayinin yenilenmesine olan ihtiyacı fark ettiler. Tayvan Akıllı Makine Endüstrisi, seçkin ürünleri rekabetçi fiyatlarla sunabilmesi nedeniyle dünya çapında bir üne sahip. Kalite, fiyat ve hizmet üzerinde yoğunlaşan sektör, dikkat çekici hassasiyet teknolojisi ve kapsamlı bilişim teknolojileri entegrasyonu ile tanınıyor.
Tayvan Excellence Akıllı Makineler Online Basın Toplantısı'nda ürünlerini tanıtan markalar arasında Chin Fong, FFG (Feeler), Grintimate, HIWIN, Manford, Solomon, She Hong (Hartford) ve Tongtai gibi önemli isimler yer aldı.
Taiwan Excellence Akıllı Makine Sanal Fuarı açıldı
Toplantıda hassas bileşenler, dijital kontrollü takım tezgahları, otomasyon ekipmanları ve akıllı kontrol sistemleri dahil olmak üzere birçok ürün tanıtılırken, aynı zamanda 50 Taiwan Excellence markasından 60 yenilikçi Akıllı Makine ürünün sergilendiği "Taiwan Excellence Akıllı Makine Sanal Fuarı"nın da lansmanı yapıldı. Bir çok fuarın ertelendiği bu dönemde sanal gerçeklik tekniğinin kullanılması ile Taiwan Excellence Fuarı'nın dijitalleştirilmesi alıcıların istedikleri zaman ürünleri grafik kısıtlamaları olmadan sanal olarak inceleyebilmelerine imkan sağlıyor.
İnsan müdahalesi olmadan işleyen makineler
Hindistan gibi ülkeler için, bu toplantı Tayvan Akıllı Makine endüstrisinin küresel anlamda büyük takım tezgahları, ekipman ve anahtar bileşenleri tedarikçisi olarak imajını desteklemeyi amaçlıyor. Hindistan, katalizör rol oynama potansiyeline sahip Tayvanlı şirketler için cazip bir seçenek. Ayrıca, mevcut durumda, endüstriler göçmen iş gücü kaybı ile boğuşurken ve bazı durumlarda, Covid-19'un insandan insana temas yoluyla yayılması nedeniyle, insan denetimini gerektirmeyecek çözümlere duyulan ihtiyacın çok önemli olduğunu gösteriyor. Tayvan'ın sıfır insan müdahalesi ile işleyebilen otomatik akıllı makineleri her iki senaryoda da hayati bir rol oynayacak.
Akıllı imalat pazarı 2025'te 384 milyar dolara yükselecek
'Markets and Markets' tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, 2020'de 214,7 milyar dolar olan akıllı imalat pazarının 2025'te 384,8 milyar dolara yükselmesi ve % 12,4 CAGR (Bileşik Ortalama Büyüme Oranı) ile büyüyeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, bu çalkantılı zamanlarda bu büyümeye yardımcı olmak için Tayvan Akıllı Makine şirketlerinin hayranlık uyandıran uzmanlığı ile yerli kapasiteyi artırarak ve üretim çözümlerindeki küresel boşlukları kapatarak uzun bir yol kat edilebilir. Ayrıca ülkeler, sosyal mesafe kuralları insan müdahalesini ve denetimini zorlaştıracağından, tedarik zincirlerini ve üretim işlevlerini yönetmek için akıllı otomasyona daha fazla yönelmek zorunda kalacaklar.
Covid-19 döneminde, 40 günde 92 maske üretim hattı kurarak ve günlük maske üretimini 1,88 milyon adetten 17 milyon adete çıkararak Tayvan Endüstrisi, hızlı aksiyon alma ve esnek yönetim yeteneklerini dünyaya göstermiş oldu. Bu başarı aynı zamanda Tayvan'ın dünyanın imalat endüstrisini canlandırmak için en iyi seçeneklerden biri olduğunu ortaya koyuyor.
Toplantıda ürünlerinin tanıtan 8 Tayvanlı firma;
Dünyanın en iyi dört baskı makinesi üreticisinden biri olan Chin Fong, daha iyi performans ve hizmet ömrü için akıllı konseptleri baskı makinelerine nasıl uyguladığını paylaştı.
Grintimate, otomotiv tahrik millerinin üretimini basitleştirmek için taşlama çözümlerinde benzersiz bir hidrostatik tekniğini nasıl uygulandığını gösterdi.
Dünyanın en büyük üç takım tezgahı grubundan biri olan ve Tayvan'ın en büyük takım tezgahı üreticisi olan FFG, üretim hattının verimliliğini ve esnekliğini artırmak için otomotiv endüstrisinde otomatik üretime yönelik çözümlerini sergiledi.
Doğrusal iletim alanında dünyada da en büyük ikinci pazar payına sahip olan HIWIN, otomasyon ekipmanları için yüksek doğruluk ve dayanıklılıkla daha yüksek performans sağlayabilen hassas bileşenlerini tanıttı.
Manford, elektrik kullanımını %80, yağlamayı % 90 oranında azaltmasına rağmen yine de son derece yüksek performans ve enerji tasarrufu sağlayan yeni bir makine çözümü sergiledi.
Solomon, 3D görüntü teknolojisinin otomasyon ekipmanının karmaşık ve hassas toplama, yerleştirme görevleri yapmasına nasıl yardımcı olabileceğini gösterdi.
Tayvan'ın en büyük makine merkezi üreticisi She-Hong, "Hartrol Premium" akıllı control cihazını tanıttı. Bu cihaz, kullanıcı dostu ara yüzü ve kolay kullanımı ile operatörlerin üretimi daha verimli bir şekilde izlemelerini ve yönetmelerini sağlıyor.
Tongtai, akıllı üretim için olağan üstü bir çözüm sundu ve müşterilerin esnek üretim hatları oluşturmalarına nasıl yardımcı olduklarını göstermek için bazı örnekleri paylaştı.
Toplantıda konuşan TAITRA CEO'su ve Başkanı Walter Yeh, "COVID-19 salgını, endüstrinin geliştirilmesinin, otomasyonun ve ithalatla ilgili hızlandırılmış çözümlerin önemini gösterdi. Pandemi sonrası dönemde üretim taleplerini karşılamak için yenilikçi çözümler sunarak Tayvan'ın ödüllü şirketlerinin nasıl yardımcı olabileceğini gösterdik. Bu şirketler, küresel endüstrinin geliştirilmesinde güvenilir ortaklar olacak. Taiwan Excellence, bu zor zamanlarda bile Tayvan'ın en iyi teknolojilerini dünyaya sunmaya devam edecek. " dedi.
MOEA Dış Ticaret Bürosu Genel Müdür Yardımcısı Guann-Jyh Lee, şunları söyledi: "COVID-19 salgını durumu yavaş yavaş dengelenmeye başladığında, dünyadaki endüstriler yavaş yavaş ekonomik faaliyetlerine devam edecek. Gelecekte benzer kayıpları önlemek için akıllı üretim çözümleri kullanmaları gerekiyor. Tayvan, bu endüstriyel iyileştirme ve pandemi sonrası dönemde üretim topluluklarının canlandırılmasına yardımcı olmak için en iyi seçim olabilir. " dedi.
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