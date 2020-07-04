İşte Türk Bilim Kurgu Rol Yapma Oyunu Angelic!

Türkiye'nin en önemli oyun projelerinden biri olan Angelic web sitesi de açıldı. İşte Angelic hakkında bilmeniz gerekenler.

İşte Türk Bilim Kurgu Rol Yapma Oyunu Angelic!

Türkiye'nin en önemli oyun projelerinden biri olan ve 14 Haziran tarihinde duyurulan bilim-kurgu rol yapma oyunu Angelic'in resmi web sayfası ve sosyal medya hesapları da açıldı.

Metaverse Stüdyoları tarafından geliştirilen Angelic üzerinde birçok farklı ülkeden uluslararası bir ekip çalışıyor. Oyunun geliştirici günlüklerine angelicthegame.com web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Angelic ile ilgili tüm resmi bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Twitter: https://twitter.com/AngelicTheGame

Instagram: https://www.instagram.com/angelicthegame/

Facebook: https://www.facebook.com/angelicthegame

Discord: https://discord.gg/qvQnCyX

Youtube: https://www.youtube.com/

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