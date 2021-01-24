İşte Yeni 28 İnçlik Philips 4K UHD Monitörü 288E2UAE Özellikleri

Philips'in yeni monitörü 288E2UAE (28"/71,1 cm), 4K çözünürlüğü, 10-bit IPS paneli, USB 3.2 SuperSpeed veri akışı ve ince, çekici tasarımı ile hem eğlence hem iş için, şık bir görünüm ve profesyonel performans arayan tüketiciler için mükemmel tercih. Çok yüksek 4K çözünürlüğü ve 157 ppi'lik inanılmaz piksel yoğunluğu sayesinde, görüntü son derece keskin, bir yandan da 1.07 milyar renk, %119 sRGB kapsamı ve 2'nin altındaki DeltaE renk doğruluğu görüntülerin canlı ve doğal olmalarını sağlıyor.
Renkli hayat
Kullanıcılar, kullandıkları her ekrandan en iyi deneyimi beklerler. Philips 288E2UAE şunları sunuyor: UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlük ve Ultra Wide renk gamı. 1.07 milyar renk kapasitesi sayesinde, her renk canlanıyor ve her ayrıntı güçlendiriliyor. 28 inçlik monitör, karanlık alanlarda bile zengin ayrıntılar için IPS paneli ve SmartContrast teknolojisini kullanarak, kullanıcıların bir Philips monitöründen beklediği zengin görsel deneyimi sunuyor. Görevler karmaşık olduğunda ise, kullanıcılar MultiView teknolojisi sayesinde bir kişisel bilgisayar ve bir dizüstü bilgisayar gibi iki cihazı Picture-in-Picture and Picture-by-Picture modlarında eş zamanlı olarak bağlayabilirler.
Hızlı ve kolay
İş, eğlence ve diğer tüm görevler için, kullanıcılar hız ve kullanım kolaylığı isterler. Philips 288E2UAE modeli, 4 portlu bir USB 3.2 hub'a sahip, bir USB upstream ve dört downstream portu sunuyor, böylece kullanıcılar klavyelerini ve farelerini monitöre bağlayabiliyorlar. Hızlı şarjı destekleyen bir USB portu var ve USB-IF Battery Charging (BC1.2) standardını yerine getirerek kullanıcıların uyumlu akıllı telefonlarını şarj etmelerini mümkün kılıyor. Daha fazla seçenek için ise, monitör ayrıca HDMI ve DisplayPort bağlantısı da sunuyor. Bütün portlar, monitörün arkasında yatay bir çizgiye yerleştirilmiş, kablo yönetim sistemi de çalışma alanının derli toplu tutulmasına yardımcı oluyor. Monitör menüsüne hızlıca erişmeyi sağlayan bir joystick olan EasySelect tuşu, hayatı daha da kolaylaştırıyor. Her ayrıntı, ön çerçevenin temiz tutulması ve masanın düzenli olması için tasarlanmış.
Tasarım ve konfor
Philips monitörleri zarif tasarımları ve rahat özellikleri ile bilinirler. Philips 288E2UAE modeli de bu sözlerin her birini tutuyor. Ultra dar çerçeveleri, ince tasarımı, zarif ayağı ve ayrıca geniş görüntüleme alanı ile de, tasarıma önem veren kullanıcılar için ideal bir tercih. Ayarlanabilir ayak, eğilebilir (-5/20°) ve 100 mm yükseklik ayar özelliği sayesinde optimal yüksekliğe konumlandırılabilir. Gözleri yormayan Philips 288E2UAE monitörü, yansıma engelleyen bir ekrana, kâğıttan okur gibi bir okuma deneyimi için EasyRead moduna, Flicker-free teknolojisine ve daha rahat bir görüntüleme için LowBlue moduna sahip.
Üstelik Philips'in bu monitörü, sürdürülebilirlik özellikleri ile de kendini gösteriyor. RoHS standartları ile uyumlu olan bu monitör, EnergyStar 8.0 ve TCO sertifikalı, kurşun ve cıva içermez ve % 100 geri dönüşümlü ambalaj kullanıyor.
Philips 288E2UAE monitörü, Şubat ayında 398 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın