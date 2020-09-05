İşte Yeni Yol Arkadaşı: Mobile Urban Elektrikli Scooter

Kısa mesafede ulaşımın yeni trendi elektrikli scooterlar ile tanışmanın tam zamanı. Şık tasarımı, iddialı performansıyla dikkat çeken Mobile Urban Elektrikli Scooter, kendi elektrikli scooter'ının sahibi olmak isteyenler için hayatı kolaylaştıran bir seçenek sunuyor.

Yeni Yol Arkadaşı: Mobile Urban Elektrikli Scooter

Şarj olan, elektrikle çalışan, katlanabilir olma özelliğiyle kolayca taşınan elektrikli scooterlar, son zamanlarda kısa mesafede ulaşımın yeni trendi. Tüketiciler "elektrikli scooter alırken nelere dikkat etmeliyiz", "en uygun fiyatlı elektrikli scooterler hangileri" sorularına yanıt arıyor. Mobile Urban Elektrikli Scooter, kendi scooter'ının sahibi olmak isteyenler için iyi bir seçenek sunuyor.

3 saatte şarj olarak 30 km yol yapabilen Mobile Urban Elektrikli Scooter, 120 kilograma kadar taşıma kapasitesi,  elektronik geri kazanımlı fren ve disk freni, 350 W/36 V motor gücü ve 7500 mah lityum-iyon batarya kapasitesi ile kısa mesafede alternatif bir ulaşım seçeneği sunuyor.

8,5'' tekerlek boyutuna ve 12.5 kg ağırlığa sahip Mobile Urban Elektrikli Scooter, beton, asfalt, düz zeminler, 1 cm'den yüksek tümsekler, 3 cm'den düşük çukurlar için uygun kullanım sağlıyor. İster işe giderken ister sahilde keyifli bir yolculuk için kullanabileceğiniz Mobile Urban Elektrikli Scooter, akıllı batarya yönetimi sistemi sayesinde aşırı ısınma, kısa devre, düşük gerilimde otomatik kapanma özelliğine sahip. Katlanabilirlik özelliği ile kolayca taşıma imkanı bulunan Mobile Urban Elektrikli Scooter'ı arabanızın bagajında taşıyabilir ya da evinizde saklayabilirsiniz.

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