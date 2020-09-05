İşte Yeni Yol Arkadaşı: Mobile Urban Elektrikli Scooter

Kısa mesafede ulaşımın yeni trendi elektrikli scooterlar ile tanışmanın tam zamanı. Şık tasarımı, iddialı performansıyla dikkat çeken Mobile Urban Elektrikli Scooter, kendi elektrikli scooter'ının sahibi olmak isteyenler için hayatı kolaylaştıran bir seçenek sunuyor.