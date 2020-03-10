İşte Yerli Akıllı 5G Platformu! Peki, Akıllı 5G Platformu Nedir?

Daha iyi oyun deneyimi, daha güvenli internet, daha hızlı ve kişiselleştirilmiş bağlantı deneyimi sunan yeni ekosistemin potansiyelinden kurumların ve bireylerin en üst düzeyde yararlanması için Etiya, Akıllı 5G Platformu'nu geliştirdi.