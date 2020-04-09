İşyerinde koronavirüsten korunmak için ne yapmalı? 15 öneri

Koronavirüs salgını kapsamında bazı şirketler evden çalırken bazı da ofislere gitmek zorunda kalıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından kapalı iş yerleri ve ofislerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken önlemlere ilişkin broşür hazırlandı. Peki işyerinde koronavirüsten nasıl korunulur?