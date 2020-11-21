Samsung, Galaxy Note Telefonlarını Tarihe mi Gömüyor? İşte Yeni İddialar!

Samsung, Galaxy Note serisini bitiriyor mu? Gelen iddialara bakılırsa, Samsung Galaxy Note 21 hiçbir zaman gerçek olmayabilir.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Note 21 Hiçbir Zaman Gelmeyebilir!

Samsung'un bir sonraki amiral akıllı telefonu olacak Galaxy S21 hakkında çok sayıda söylenti geliyor. Son olarak Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra şeklinde 3 model halinde ocak ayında tanıtılacağı rapor edilen S21 serisinin aksine Note 21 serisinden ise ses yok.

Galaxy Note 21 hakkında hiçbir ipucunun, söylentini veya sızıntının olmaması, Güney Kore teknoloji basının çoğunluğu tarafından endişe verici olarak değerlendiriliyor. Bir süre önce, gelen S21 Ultra sızıntıları sonrasında ilk kez dillendirilen "Galaxy Note serisi ölüyor" iddiası, artık çok daha fazla kaynakta yer bulmaya başladı. 

Geçtiğimiz günlerde buradaki haberimizde de sizlerle paylaştığımız gibi, Galaxy S21 serisi sızıntılarına göre Samsung, Galaxy S21 Ultra'da S Pen'e yer verilmesi düşünülüyor ve böylece Note serisi de anlamını kaybetmiş oluyor. Zira Note serisi ilk piyasaya çıktığında, S serisine kıyasla daha büyük ekranı ve S Pen'i ile fark yaratıyordu. Zamanla S serisinin de ekran boyutunun büyümesi, tek farkı S Pen'e indirgemişti ki, Galaxy S21 Ultra ile bu da ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Bir diğer söylenti ise Samsung'un katlanabilen akıllı telefon ailesine daha büyük önem vereceği ve bu nedenle Note serisini sonlandırarak, buradaki iş gücünü Fold serisine aktaracak olması. Bu da pek mantıksız görünmüyor.

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