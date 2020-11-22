Samsung Galaxy Note 20 Ultra'dan "5G Rekoru" Geldi

Samsung, Galaxy Note 20 Ultra'yı ağustos ayında piyasaya sürmüştü. Özellikle dev kamerasıyla çok tartışılan bir telefon olan Galaxy Note 20 Ultra'nın ne kadar satacağı da merak ediliyordu. Ortaya çıkan raporlara göre Galaxy Note 20 Ultra, eylül ayında önemli bir başarı elde etmiş durumda.
Counterpoint Research'ün yeni bir raporuna göre Galaxy Note 20 Ultra, küresel 5G akıllı telefon pazarının % 5'ini kaplamış durumda.
Dünya çapında en çok satan 10 5G akıllı telefonun 3'ü Samsung'a ait olurken, geri kalanı ise Çinliler'e ait. Galaxy Note 20 Ultra yüzde 5 ile ilk sıraya yerleşirken, Huawei P40 Pro yüzde 4.5 ile 2'inci, Nova 7 yüzde 4.3 ile 3'üncü sırada. Samsung Galaxy S20+ yüzde 4 satış oranı ile 4'üncü sırada olurken, Galaxy Note 20 5G de yüzde 2.9 pay ile 8'inci sırada kendine yer buluyor.
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