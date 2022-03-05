Itopya Ankara Mağazası Açıldı

MSI, ASUS, Gigabyte, Steelseries ve Razer gibi dünyaca tanınmış ve önde gelen gaming markalarının deneyimleme stantlarının bulunduğu, İstanbul Acıbadem ve Beylikdüzü mağazalarından sonra, benzersiz hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesine sahip 3. Mağazasıyla Ankara'da yaşayan oyun tutkunlarına, yeni deneyimler yaşatmanın yanı sıra, tüm oyuncu ekipman ihtiyaçlarını da kolayca bulabilecekleri yepyeni bir mağaza konsepti sunuyor.
4 Mart'ta kapılarını açan mağazada oyuncular o güne özel fırsatları bulabileceklerini gibi, Dünyaca tanınmış ve popüler olan markaların, yeni ürünlerini de pek çok kişiden önce deneyimleme şansını yakalayabilecekler.
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