Itopya Ankara Mağazası Açıldı

IT ve Gaming teknoloji ürünlerin satışını gerçekleştiren, yenilikçi mağazacılık anlayışı ve gelişmiş web mağazası özellikleriyle müşterilere benzersiz çözümler sunan Itopya, müşteri deneyimlerini geliştirmek, sevilen teknoloji markalarını oyunculara daha ulaşılabilir hale getirmek için Türkiye'nin başkenti Ankara'da 1.500 m2 büyüklüğündeki 3. mağazasınınkapılarını 4 Mart'ta açtı.