Jailbreak Meraklılarına Müjde: iPhone 12 İçin Jailbreak Yayınlandı

iPhone'lardan "sınırsız" faydalanma imkanı tanıyan yeni Jailbreak sürümü, Unc0ver tarafından yayınlandı. Daha da iyi haber ise, yeni Jailbreak sürümünün iPhone 12 serisini de kapsıyor olması.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 12 için Yeni Jailbreak Çıktı!

Apple'ın yayınladığı her yeni işletim sistemi güncellemesinden sonra ona uygun bir Jailbreak yönteminin yayınlandığı malum. Apple'ın iOS işletim sistemindeki açıklardan bir şekilde sızarak iPhone'un "kilidini" kırmayı başaran yazılımcılar, bu defa da hazırladıkları yeni sürüm ile iPhone 12 serisine kadar erişmeyi başarmış ve yeni Jailbreak sürümünü yayınlamış durumdalar. Başka bir deyişle yeni Jailbreak, şu an kullanımda olan neredeyse tüm iPhone'larda çalışıyor. Peki, Jealbreak nedir?

Jailbreak Nedir?

Jailbreak, Apple'ın mobil cihazlarındaki iOS, iPadOS ve TvOS işletim sisteminde bulunan kısıtlamaların kaldırılması amacıyla yapılan erişim işlemidir. Jailbreak ile iOS işletim sistemli cihazınıza resmi olarak App Store'da yayınlanmayan uygulamaları indirebiliyor ve böylece Apple tarafından onaylanmamış, 3'üncü parti uygulamalarına da erişim sağlayarak, sınırsız kullanım imkanına erişebiliyorsunuz. Fakat elbette bu yöntem Apple'ın iPhone'a getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldırırken, güvenlikten ve sistem kararlılığından da taviz vermenize sebep olabiliyor. O nedenle bu yöntemi tercih edenlerin, risk aldığı da bir gerçek.

iOS 11 ile iOS 14.3'e Serbest

Unc0ver tarafından yayınlanan yeni Jailbreak sürümü geçen yıl aralık ayında piyasaya sürülen iOS 11 ila iOS 14.3 çalıştıran tüm iPhone'larda sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Diğer bir deyişle, cep telefonunuz iOS'un en son sürümünü çalıştırmadığı sürece, araç iPhone 5S'den itibaren tüm modellerde rahatlıkla çalışacaktır. Dileyen kullanıcılar yeni sürümü buradan indirebilirler.

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