Jailbreak Meraklılarına Müjde: iPhone 12 İçin Jailbreak Yayınlandı

iPhone'lardan "sınırsız" faydalanma imkanı tanıyan yeni Jailbreak sürümü, Unc0ver tarafından yayınlandı. Daha da iyi haber ise, yeni Jailbreak sürümünün iPhone 12 serisini de kapsıyor olması.