Ünlü Milyarder, Yaşlanmaya Karşı Savaş Açtı! Peki Ama Yaşlanmak Nedir?

Dünya'nın en zenginlerinden biri olan, Amazon ve Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos, şimdi de yaşlanmaya karşı koymak istiyor. Peki ama yaşlanmak aslında nedir; önlemek mümkün mü?