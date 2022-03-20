James Webb Uzay Teleskobundan Yeni Bir Selfie Daha Geldi!

James Webb Uzay Teleskobundan gelen yeni "selfie", 18 aynasının mükemmel bir şekilde nasıl ayarlandığını görmemizi sağlıyor.

James Webb Uzay Teleskobundan Yeni Bir Selfie

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James Webb Uzay Teleskobundan Yeni Bir Selfie Daha Geldi!
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