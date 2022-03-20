James Webb Uzay Teleskobundan Yeni Bir Selfie Daha Geldi!

Uzayın derinliklerine hiçbir zaman olmadığı kadar detaylı bir şekilde bakmamızı sağlayarak ufkumuzu genişletecek olan James Webb Uzay Teleskobu çalışmaya hazır. Bu hafta, aynalarının ayarlanması bittikten sonra Dünya'ya ilk deneme görüntülerini göndermeye başladı. 2.000 ışık yılı uzaktaki 2MASS J17554042+6551277 adlı bir yıldıza odaklanıp çektiği görüntünün arkasında milyonlarca ışık yılı uzaktaki galaksiler de görünüyor.
Testler sırasında teleskobunun aynalarının durumunu görüntülemek isteyen astronomlar, aynı zamanda ters taraftan çekilmiş görüntüleri de alıyorlar. Yani bu teleskop "selfie" çekebilme yeteneğine de sahip.
18 altın kaplamalı altıgen parçadan oluşan aynasının ayarının tam olup olmadığını görmek için alınan ve hemen aşağıda görebileceğiniz yeni selfie de bunların sonuncusu. Görüntüden, her şeyin yolunda olduğu anlaşılıyor.
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