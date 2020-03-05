Japon Televizyon Devi, TV Fabrikasında Maske Üretecek!

Televizyonları ve soundbar'larıyla tanınan Japon üretici Sharp, tıbbi yüz maskesi işine girdi.
BBC'ye göre Sharp, bir TV üretim fabrikasını yüz maskesi üretimine ayırdı. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli yerlerine yayılan Corona virüsünün yüz maskelerine olan talebi çok büyük derecede artırdığı biliniyor. Sharp'ın ana firması Foxconn'un iPhone üretim şeridinde çalışanlar için kendi maskelerini üretmeye başladığı biliniyor. Bu yüzden Sharp'ın da maske üretmesi şaşırtıcı değil.
Bu hamle, Corona endişelerinin üreticilere üretimi kıstıracak seviyeye ulaştığını gösteriyor. Sharp'ın maske üretmeye başlaması, firmanın televizyon tedarikini olumsuz etkileyebilir. Yine de firmanın bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için çabalayacağını ve satış birimlerini yeniden konumlandırabileceğini tahmin etmek zor değil.
Sharp'ın tesislerinde günde 150.000 yüz maskesinin üretilebildiği belirtiliyor. Üretimin ise yeni ürünler için hazırlıkların yapılmasıyla birkaç hafta içinde başlayacağı söyleniyor. Sayının günde 500.000 maskeye çıkabileceği iletiliyor ancak maskelerin Corona'nın yayılmasını ne kadar önlediği büyük bir soru işareti olmayı sürdürüyor. Temel cerrahi maskelerin küçük parçacıkları pek tutmadığı biliniyor, ancak firmanın daha gelişmiş ve pahalı olan N95 maskelerine odaklandığı söyleniyor.
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