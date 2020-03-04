WhatsApp İçin "Karanlık Dönem" Başladı!

WhatsApp'ın sabırla beklenen koyu modu, sonunda tüm Android ve iOS kullanıcılarına ulaşmaya başladı.
Firmanın blog paylaşımına göre WhatsApp'ın koyu modu, "bilindik deneyimi taze bir görünüm ile sunuyor". Gönderiye göre yeni işlev, düşük aydınlatmaya sahip ortamlarda göz yorulmasını azaltmayı amaçlıyor.
Beta sürümlerindeki dosyalar, WhatsApp'ın birbirinden biraz farklı iki koyu mod ile gelebileceğine işaret ediyordu. Ancak yayınlanan güncelleme, yalnızca bir koyu mod tasarımı sunuyor.
WhatsApp, koyu modu oluştururken okunabilirlik ve bilgi hiyerarşisini göz önünde bulundurduğunu, bunlar için araştırmalar ve testler yaptığını söylüyor.
Bu arada WhatsApp'ın sahibi olan Facebook, koyu modun duyurmak için bir video da yayınladı. Videoda karanlık ortamlarda parlak ekranla karşı karşıya kalan insanların yaşadığı dehşet gözler önüne seriliyor. Videoda Paul Simon'un yayınlanmamış şarkısı The Sound of Silence'ın kullanılmış olması da dikkat çekici bir ayrıntı.
Kademeli dağıtım 3 Mart'ta başladığından, işlevi henüz görmüyorsanız birkaç gün beklemeniz gerekebilir. İşlev size ulaştığında Ayarlar > Sohbetler altından etkinleştirebileceksiniz.
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