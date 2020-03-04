WhatsApp İçin "Karanlık Dönem" Başladı!

WhatsApp'ın bir süredir test edilen koyu modu, sonunda herkese gelmeye başladı!

WhatsApp'ın Koyu Modu Herkese Açıldı!

WhatsApp'ın sabırla beklenen koyu modu, sonunda tüm Android ve iOS kullanıcılarına ulaşmaya başladı.

Firmanın blog paylaşımına göre WhatsApp'ın koyu modu, "bilindik deneyimi taze bir görünüm ile sunuyor". Gönderiye göre yeni işlev, düşük aydınlatmaya sahip ortamlarda göz yorulmasını azaltmayı amaçlıyor.

Beta sürümlerindeki dosyalar, WhatsApp'ın birbirinden biraz farklı iki koyu mod ile gelebileceğine işaret ediyordu. Ancak yayınlanan güncelleme, yalnızca bir koyu mod tasarımı sunuyor.

WhatsApp, koyu modu oluştururken okunabilirlik ve bilgi hiyerarşisini göz önünde bulundurduğunu, bunlar için araştırmalar ve testler yaptığını söylüyor.

Bu arada WhatsApp'ın sahibi olan Facebook, koyu modun duyurmak için bir video da yayınladı. Videoda karanlık ortamlarda parlak ekranla karşı karşıya kalan insanların yaşadığı dehşet gözler önüne seriliyor. Videoda Paul Simon'un yayınlanmamış şarkısı The Sound of Silence'ın kullanılmış olması da dikkat çekici bir ayrıntı.

Kademeli dağıtım 3 Mart'ta başladığından, işlevi henüz görmüyorsanız birkaç gün beklemeniz gerekebilir. İşlev size ulaştığında Ayarlar > Sohbetler altından etkinleştirebileceksiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM aktüel 6 Mart 2020 kataloğunda Huawei ve LG cep telefonu sürprizi
A101 aktüel 5 Mart 2020 kataloğunda Huawei Y9 Prime 2019, Toshiba Smart Led TV satacak
Picasso'nun Jacqueline'in Portresi adlı tablosu 6,5 milyon euroya satıldı!
Corona Virüs nedeniyle Görevimiz Tehlike'nin çekimleri durduruldu
Günün En çok Okunanları
BMW, i4 Heyecanını Bu Konspetle Ateşledi
Türkiye'de bugüne kadar en çok izlenen 50 gerilim filmi
Nokia 9.2 Göründü! Nokia Yeni Telefonuyla Kamera Şovu Yapacak!
Telefonda Oynayabileceğiniz 10 Konsol Oyunu
Death Stranding'in PC Sürümü Ne Zaman Gelecek? İşte Beklenen Tarih!

 

 