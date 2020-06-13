Japonlar, Kendi Kendini İmha Edebilen Bir Uyduyu Test Ediyor

Japonlar, Uzay çöplüğü sorununa biraz olsun çözüm sağlayabilmek amacıyla, kendi kendini imha eden uydular için testlere başlıyor.

  • Levent Öztürk
Japonlardan kendini imha eden uydu

Japonya'nın uzay ajansı JAXA, alçak yörüngede yer alan ve sayıları sürekli olarak artan uydu filosunun çöplüğe dönüşmesini önlemek adına ticarileştirmeyi ümit ettiği, kendisini parçalayan, bir nevi kendi kendini imha edebilen bir uyduyu test etme planını duyurdu.

Kullanılan teknoloji yeni Japon uydu-yok edici firması ALE Co. ile beraber geliştirildi ve kağıt üzerinde oldukça basit gözüküyor: Uydular bir elektrodinamik bağ ve karbon nanotüp katodu ile donatılacak. Uydu görevini tamamladığı zaman bağ çözülecek ve uydu ile katot arasında akım oluşacak. Bu akım ve Dünya'nın manyetik alanının (ve tabii ki yer çekiminin) etkileri ile uydu yeryüzüne doğru yaklaşmaya başlayacak ve atmosferde alevli bir sona ulaşacak.

JAXA bu teknolojiyi 2021 yılında bir mikro-uydu üzerinde test etmeyi ve eğer başarılı olursa uydu üreticilerine pazarlamayı planlıyor.

Her gün sayıları artan uydular ile beraber alçak yörünge kalabalıklaşmış bir durumda ve gezegenimizin çevresindeki "uzay hurdaları" kendilerinden sonra yapılan her fırlatmayı bir öncekine göre daha riskli hale getiriyor. Bu teknoloji ile beraber alçak yörüngeye gönderilecek kısa ömürlü görevler daha kolay gerçekleştirilebilecek. Dünya'ya yakın yörüngenin daha temiz olması bu görevlerin daha az riskle karşılaşmaları anlamına geliyor ve bu da "görev-sonrası imha" kitini pek çok yük için mantıklı bir parça haline getiriyor.

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