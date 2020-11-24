Uçan Taksiler, 2025 Yılında Göklerde Olabilir!

"Talep üzerine hava hareket hizmeti" yani kısaca hava taksileri geliştiren yeni bir Alman firma, 2025 yılına kadar uçan araçlarda seyahati gerçeğe dönüştürebileceğini söylüyor ve Orlando, Florida'da bir tesis kurmayı planlıyor. Planlanan araçlar tam anlamıyla uçan arabalar olmayacak ancak beş koltuklu, dikey havalanabilen araçlar olacak.
Münih merkezli Lilium, elektrikli aracı Lilium Jet'i geçtiğimiz yıl tanıtmıştı ve sadece altı ay sonra da uçuş testinin ilk fazını tamamlamıştı. Havacılık endüstrisi için uzun zamandır sorun olan dikey havalanma ve iniş ile beraber hızlanma pistine duyulan ihtiyaç ortadan kalkıyor ve bu da aracın şehir için kullanılabilmesi için ihtiyacı olan tek şeyin bir helikopter platformu (İng: Helipad – veya firmanın verdiği isim ile "Lili pad"; Nilüfer yaprağı) olması anlamına geliyor.
Tabii ki bu noktada firmanın bir helikopter ürettiğini düşünebilirsiniz ancak Lilium'un hedefi, ülke genelinde çevre dostu bir bölgesel ulaşım ağı kurmak. Jetin 36 elektrikli motoru olmasına rağmen bir helikopterden çok daha sessiz, sadece bir kamyon kadar ses çıkartıyor ve firmanın söylediğine göre 400 metre yükseklikteyken sesi hiç duyulmuyor.
Emisyonsuz olan bu hava aracı tek bir şarj ile bir saat içerisinde yaklaşık 300 kilometre uçabiliyor ve bu da hızlı trenlere yakın bir hıza sahip olması anlamına geliyor. Her ne kadar test uçuşları şu ana kadar mürettebatsız yapılmış olsa da, Lilium bu araçların 2025 yılına kadar kullanılabilir olmasını hedefliyor ve bu noktada da Orlando devreye giriyor.
Lilium'un Münih'te iki adet üretim tesisi bulunuyor ve elektrikli araç ulaşım merkezi incelemeleri için hem Köln/Bonn hem de Düsseldorf havaalanları ile ortaklığı bulunuyor. Şimdi ise firma, gelişimi incelemek için diğer ülkeleri incelemeye başlamış durumda. Orlando Business Journal'da belirtilene göre Lilium, bölgeye 100 işlik istihdam sağlayabilecek 5.200 metrekarelik bir ulaşım merkezi için vergi teşviki istiyor.
ABD'de otonom araç endüstrisi hızlı bir şekilde oluşuyor ve Orlando da bu oluşumun kalbinde yer alıyor. Florida, araç denemelerini teşvik etmek için kanunları diğer bölgelere göre çok daha erken bir dönemde hazırlamış ve kabul etmiş durumda. Orlando, ABD genelinde otonom araç test bölgesi olarak belirlenmiş 10 yerden biri olarak öne çıkıyor. Otonom sürüş denemelerine izin veren ikinci eyalet olmanın yanı sıra daha sonra tam otonom araçların test ötesinde de yollarda olmasına izin veren kanunları ile Florida hükumetlerinin gelecek yol ve şehir planlamaları sırasında otonom araçları göz önünde bulundurmaları zorunlu tutulmakta.
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