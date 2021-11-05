Uzay Kavgasında Son Karar Verildi; Jeff Bezos ve Blue Origin Kaybetti!

Blue Origin, NASA'nın SpaceX ile imzaladığı Ay'a iniş sözleşmesinin rekabet kurallarına aykırı olduğu gerekçesi ile uzay ajansına dava açmıştı. Federal Mahkeme, Blue Origin aleyhine karar vererek şirketin iddialarını reddettiğini açıkladı. Blue Origin'in davasında, NASA'nın İnsan İniş Sisteminin hazırlanma görevini SpaceX'e verirken "temel uçuş güvenliği gereksinimlerini" görmezden geldiğine dair suçlamalar bulunuyordu.
Her iki tarafın da düzeltme önerileri bekleniyor ve karar 18 Kasım'dan sonra kamuoyuna açıklanacak. NASA, davanın ardından SpaceX ile olan çalışmalarını askıya almıştı, ancak 8 Kasım itibarıyla bu çalışmaların devam etmeye başlayacağı düşünülüyor.
Blue Origin, ilginç bir şekilde, kararı kısmi bir zafer olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, bu dava sayesinde insanlı iniş sistemlerinde güvenliğin öneminin vurgulanmış olduğu belirtiliyor. Şirket ayrıca Ay kaynak sistemleri, robotik ve sensörlerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere Artemis programına katkı sağlamaya devam etmek istediğini de açıkladı.
Blue Origin'in yargıcın kararına itiraz edip etmeyeceği belli değil, ancak eğer itiraz ederlerse, bu kimse için sürpriz bir gelişme olmayacak.
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