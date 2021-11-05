Uzay Kavgasında Son Karar Verildi; Jeff Bezos ve Blue Origin Kaybetti!

Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, NASA'nın, Elon Musk'ın SpaceX'i ile imzaladığı Ay'a iniş sözleşmesine karşı açtığı davayı kaybetti!

Blue Origin davayı kaybetti, "kısmi zafer" dedi!

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