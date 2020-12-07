Japonya'nın "Asteroid Kaşifi" Dünya'ya Döndü!

Japonya'nın Asteroid inceleme kapsülü, topladığı tüm kaya ve taş parçalarıyla birlikte Dünya'ya geri döndü.

  • Levent Öztürk
Japonya'nın Asteroid inceleme kapsülü iniş yaptı

Ryugu asteroidinden aldığı kaya örneklerini taşıyan Japonya'nın uzay kapsülü, Güney Avusturalya'da Woomera yakınlarında Dünya'ya iniş yaptı. BBC News'in söylediğine göre kapsül, paraşüt ile yere inmesinden önce gökyüzünde bir kuyruklu yıldız gibi süzülürken kameraya yakalandı. Bu inişin ardından kapsül, bir helikopter tarafından takip edilen işareti sayesinde 19:47UTC'de iniş noktasında bulundu.

Dünya'ya geri gelen kapsül 100 gramdan daha ağır olan örnekler toplayan Hayabusa-2 uzay aracına bağlıydı. Hayabusa-2, kapsülü yaklaşık 200 kilometre yüksekliğinde serbest bıraktı. Daha sonra kapsül, 11km/s hızıyla ilerlerken atmosferden geçti ve ardından da ısı kalkanını ayırarak paraşütünü açtı. Dünya'ya yaklaşırken de bulunabilmesi için işaret vermeye başladı.

16kg ağırlığındaki kapsül, Avusturalya'da incelenecek ve daha sonra daha detaylı analizler ve depolanma için Sagamihara'daki JAXA tesisine iletilecek. Taşıdığı kargo ise, bilim insanlarına sadece Güneş Sistemi'nin tarihi hakkında değil Ryugu gibi asteroidler hakkında da bilgi vereceği için büyük önem taşıyor.

Hayabusa-2 3 Aralık 2014 tarihinde fırlatılmış ve Ryuga ile 27 Haziran 2018 tarihinde buluşmuştu. Yaklaşık 18 ay boyunca asteroidi inceledi ve örnek topladı. Kısa bir süre yaptığı inişin öncesinde de dönüş yolculuğuna geçtiğimiz Kasım ayında başlamıştı...

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