Jeff Bezos'tan NASA'ya, Reddedilemeyecek Bir Teklif Geldi!

Ünlü milyarder Jeff Bezos, NASA'ya reddedemeyeceği bir teklif yaptı. Blue Origin ile gerçekleştirilecek insanlı bir Ay görevini kabul ettirebilmek için Bezos, yani Dünya'nın en zengin adamı, NASA'ya 2 milyar dolarlık ödemeden feragat edeceğini belirtti.
NASA, 2,9 milyar dolarlık Ay'a iniş sözleşmesini SpaceX'e vermişti. Blue Origin, SpaceX'e lehte muamele yapıldığını iddia eden bir dava açarak bu sözleşmenin hayata geçmesini engellemişti.
Bezos, NASA Yöneticisi Bill Nelson'a yazdığı bir mektupta, Amerikalıları aya geri götürmek için "anlamlı rekabetin" ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştı. Nisan ayında bu kontrat için mücadele eden firmalar arasında sadece SpaceX'e fiyatlarını gözden geçirme şansı verilmişti ve firma bu sayede kontratı kazanmıştı. Bezos, bunun bir "hata" olduğunu belirtiyor, ancak "düzeltmek için çok geç olmadığını" da söylüyor.
Çözüm olarak, Bezos 2 milyar dolara kadar olan ödemelerden feragat etmeyi teklif ediyor. Bu, ödemelerden kesin ve kalıcı bir feragat ve Blue Origin sabit fiyatlı bir sözleşmeyi kabul edeceğini ve ekstra maliyetleri NASA'ya yansıtmayacağını da garanti ediyor.
NASA ve Bezos'un rakibi milyarder Elon Musk, henüz bu teklif hakkında yorum yapmadı.
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