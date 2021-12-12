Julian Assange'a ABD'ye İade Şoku!

Mahkemenin verdiği yeni karar, 7 yıl boyunca Londra'daki Ekvator konsolosluğuna sığınan ancak 2 yıl önce gözaltına alınan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ı ABD'ye iade tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı!

Julian Assange'a ABD'ye İade Şoku!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

La Casa de Papel x Free Fire heyecanı!

Huawei AX3 Router ile evde internet uçuyor

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Petal Haritalar 2.0 Sürümü Etkileyici Geliştirmelerle Yayınlandı
Nokia'dan Yeni Telefon Geliyor; İşlemcisi ise Samsung İmzası Taşıyor!
Julian Assange'a ABD'ye İade Şoku!
Korkulan Oldu; Koronavirüs'ün Omicron Varyantı Türkiye'de de Tespit Edildi!
Aruba, Yeni EdgeConnect Microbranch Duyurdu

 

 