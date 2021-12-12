Julian Assange'a ABD'ye İade Şoku!

İngiliz milletvekillerinin bu yılın başlarında Julian Assange'a yöneltilen suçlamalarını düşürmeleri için Biden'a yaptığı çağrılara rağmen, Londra Yüksek Adalet Divanı WikiLeaks'in kurucusunun, casusluk ve bilgisayar korsanlığından yargılanmak üzere ABD'ye iade edilebileceğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, ABD'den gelen diplomatik güvenceleri de kabul etti.
Westminster Sulh Mahkemesi kıdemli yargıcının kararını iptal eden yeni karar, savunma avukatına göre 50 yaşındaki WikiLeaks kurucusu için kabul edilebilir bir karar değil ve karara en kısa sürede itiraz edilecek. Savunma avukatı, Yüksek Mahkeme'nin kararını, ABD cezaevlerindeki olası zorlu koşullar nedeniyle kendisini riske atacak ruh sağlığı koşulları nedeniyle "tehlikeli ve yanlış yönlendirilmiş" ve "adaletin ağır bir hatası" olarak nitelendirdi.
İddialar, eski ABD Ordusu istihbarat analisti Chelsea Manning tarafından 2010 ve 2011'de sızdırılan çok sayıda belgeye ve bu belgelerin WikiLeaks tarafından yayınlanmasına odaklanıyor. Belgeler arasında Irak savaşı için angajman kuralları ve silahsız Iraklı sivillere gülerek ateş eden ABD askerlerinin görüntüleri de yer alıyordu.
Assagne, 7 yıl boyunca Londra'daki Ekvator konsolosluğunda yaşamış ancak 2 yıl kadar önce, konsolosluktan çıkartılıp göz altına alınmıştı.
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