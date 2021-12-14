Jüpiter'in 11 Katı Büyüklüğünde, Yeni Bir Dev Gezegen Keşfedildi!

Centauri A ve B sisteminde, Jüpiter'in 11 katı büyüklüğünde yeni bir gaz devi gezegen keşfedildi!

Jüpiter'in 11 Katı Büyüklüğünde, yeni dev gezegen!

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