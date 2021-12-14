Jüpiter'in 11 Katı Büyüklüğünde, Yeni Bir Dev Gezegen Keşfedildi!

Güneş Sistemi'nden yaklaşık olarak 325 ışık yılı uzakta olan b Centauri yıldız sisteminde Güneş'in altı ile 10 katı büyüklüğünde yıldızlar bulunuyor. Stockholm Üniversitesi'nden astronomi profesörü Markus Janson liderliğindeki bir ekip, Avrupa Güney Gözlemevi'nin Şili Paranal'daki Çok Büyük Teleskopu'ndan gelen verileri kullanarak, bu yıldız sisteminde Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık 11 katına sahip bir gaz devi gezegen tespit etti.
Geçtiğimiz hafta Nature dergisinde yayınlanan keşif, gezegenlerin önceki araştırmaların önerdiğinden çok daha büyük yıldız sistemlerinde de oluşabileceğini gösteriyor ve gezegen oluşum süreci anlayışımızı geliştiriyor. Önceki araştırmalar, 3'ten fazla güneş kütlesine sahip yıldızların etrafında dönen gaz devleri bulmanın çok nadir olacağını göstermişti.
Janson ve meslektaşları, Mart 2019 ile Nisan 2021 arasında gözlemler yaptılar ve gök cisminin, Jüpiter'in şu anki yörüngesinden 100 kat daha geniş, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 560 katı uzaklıkta, ikili yıldızlarının yörüngesinde döndüğünü buldular.
Şimdiye kadar bulunan ötegezegenlerin aksine, b Cen (AB) olarak adlandırılan bu yeni gaz devi, doğrudan gözlem yoluyla bulundu. Bilim insanları, gezegenin ışığını arka plandan ayırmanın, 500 projektörle aydınlatılmış bir sahadaki bir futbol topunun üzerindeki tek bir noktasal led ışığını yakalamaya eşdeğer olduğunu söylüyor.
Janson'ın çalışması, şimdiye kadar astronomlar arasında tartışma konusu olan bu tür devasa ikili yıldız sistemlerinin nasıl oluşabileceğine dair kanıtlar da sunuyor.
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