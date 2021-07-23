Jüpiter'in 40 Yıl Önce Keşfedilen Gizemli Auroralarının Sırrı Çözüldü

Jüpiter'in 40 yıl önce keşfedilse de nasıl oluştuklarını bir türlü anlayamadığımız gizemli auroralarının sırrı, tamamen olmasa da çözüldü!

23 Temmuz 2021 00:02

Levent Öztürk