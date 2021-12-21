Jüpiter'in Uydusu Ganymede'te Olsaydınız, İşte Bu Sesi Duyacaktınız!

Bir süredir uzay araştırmalarında önemli olaylara şahit oluyoruz. Elon Musk ve SpaceX ile birlikte yaşanan bu tarihi olayların sıklığı artarken, farklı girişimciler ve elbette NASA'nın da etkinlikleri, gözümüzü sık sık uzaya çevirmemize sebep oluyor. Geçtiğimiz günlerde Güneş'e en yakın noktaya kadar inen uzay aracından ilk görüntülerle heyecanlanmışken, bu defa da Jupiter'in uydularından Ganymede'in sesine kulak veriyoruz.
NASA'nın Juno görevinde Jupiter semalarında bir süredir dolaştığını biliyoruz. Uyduları ziyaret eden Juno'nun Ganymede'in çevresinde dolaşırken elde ettiği verilerin yanı sıra 7 Haziran 2021 tarihinde bir ses kaydında bulunduğu ise ancak şimdi ortaya çıkmış. YouTube'a yüklenen ve hemen aşağıda dinleyebileceğiniz 50 saniyelik ses kaydı, Jupiter'in manyetik alanı hakkında da fikir veriyor.
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