Jüpiter'in Uydusu Ganymede'te Olsaydınız, İşte Bu Sesi Duyacaktınız!

NASA'nın Juno uzay aracı Jüpiter'in uydularından Ganymede'den elde ettiği ses kaydı ile. eğer orada olsaydınız ne duyacağınızı gösteriyor!