Jüpiter'in Uydusu Ganymede'te Olsaydınız, İşte Bu Sesi Duyacaktınız!

NASA'nın Juno uzay aracı Jüpiter'in uydularından Ganymede'den elde ettiği ses kaydı ile. eğer orada olsaydınız ne duyacağınızı gösteriyor!

  • Ercan Uğurlu
Jüpiter'in Uydusu Ganymede'in Sesine Kulak Verin

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Jüpiter'in Uydusu Ganymede'te Olsaydınız, İşte Bu Sesi Duyacaktınız!

 

 