Kablosuz Şarj Aleti Önerileri ve Modelleri

Kablosuz şarj aleti kullanımında tek dikkat etmeniz gereken nokta ise, telefonunuzu şarj aletine olan temasını koparmamanızdır. Kablosuz şarj aletleri, telefonlar için kullanımda genellikle 5 watt bir enerjiye ihtiyaç duyarlar. Kablosuz şarja uygun monitörler ve dizüstü bilgisayarlarda bu güç gereksinimi 120 watt civarındadır. 1 KW 'a kadar güç gerektiren daha yüksek seviyeli kablosuz şarj aletleri de mevcuttur. IOS ve Android gibi işletim sistemleri için birçok tasarımın bulunduğu kablosuz şarj aleti modelleri arasından ihtiyacınıza ve bütçenize en uygun olanı seçebilirsiniz.
1. Baseus Square iPhone Kablosuz Şarj Aleti
İnce bir yapıya sahip olan Baseus Square kablosuz şarj aleti, kablosuz şarj özelliği bulunan tüm telefonlarda kullanılabilir. Yapısından dolayı masa gibi yüzeylerde çok yer kaplamaz. Deri bir yüzeye sahiptir ve telefonunuzun şarj aleti üzerinden kaymaması açısından iyi bir tercih olacaktır. USB kablosu yaklaşık 1 metre uzunluğundadır ve batarya dolumu kolaylıkla yapılabilir. Baseus Square kablosuz şarj özelliği olan tüm cihazlar ile eşleşmeye sahip olsa da, Samsung S7, S8 Serisi, Apple iPhone 8, 8 plus, iPhone X için özel olarak üretilen bir şarj aletidir.
2. Xiaomi Mi Kablosuz Şarj Aleti
Xiaomi Mi, tüm kablosuz şarj özelliği bulunan telefonlar ile birlikte kullanılabilir. Telefonun kaymaması adına özel darbe emici silikon bir yüzeye sahiptir. Tek bir dokunuş ile şarj işlemine başlayan Xiaomi Mi, 4 mm mesafeye kadar telefonunuzu şarj etme özelliğiyle de ön plana çıkar. Verimli bir şarj süresi elde etmek adına, gövdesi sağlam alüminyum alaşımlı bir tasarımdadır. Xiaomi Mi kablosuz şarj aleti, Mi MIX 2S, iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus gibi akıllı telefonlarınız için 7,5W Galaxy Note 9, S9 gibi akıllı telefonlarınız için ise 10 W gücünde bir desteğe sahiptir.
3. Trust 22446 Kablosuz Şarj Aleti
Telefon tutucu özelliği ile birlikte sunulan Trust 22446 kablosuz şarj aleti özellikleri içerisinde araç camları ve gösterge tablosu gibi araç içindeki birçok alana kolaylıkla uyum sağlayan 360 derecelik açıyla ayarlanabilme özelliği bulunur. Üzerinde yer alan bir düğme sayesinde telefonunuzu tek elinizle kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Araç içi USB girişleriyle de uyumlu olan model, 1A ya da 2A güç çıkışlı bir USB portu gerekir.
4. Baseus IX Masa Üstü Kablosuz Şarj Aleti
8 mm kalınlığı ile masada çok az yer kaplayan Baseus IX, küçük dairesel tasarımı ve hafif yapısı ile seyahatlerde kolaylıkla taşınabilir. Baseus IX wireless şarj aleti özellikleri arasında aşırı şarjdan, deşarjdan, aşırı gerilimden, aşırı akımdan, ekstra güçlerden, ateşten, kısa devreden ve elektromanyetik alan koruma fonksiyonları bulunur. Akıllı yapısı sayesinde telefonunuzun şarjı tamamen dolduğunda otomatik olarak kapanma özelliğine sahiptir.
5. Baseus UFO Qi Kablosuz Şarj Aleti
Baseus UFO Qi, kablosuz şarj özelliği bulunan tüm telefonlar ile uyumludur. Kablosuz şarj özelliği bulunmayan telefonlarda ise bir dönüştürücü yardımı ile birlikte telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Üzerinde bulunan LED ışık sayesinde telefonunuzun şarj seviyesini kolaylıkla görebilirsiniz. Baseus UFO Qi, telefonunuzun tamamen şarjı dolduğunda telefonunuza fazla akım gitmesini önleyen akıllı çipe sahiptir.
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