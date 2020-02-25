HONOR View 30 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Bu sene Mobil Dünya Kongresi, Corona Virüsü sebebiyle fiziki olarak belki gerçekleşmedi, ancak tüm teknoloji şirketleri tanıtımlarını internet üzerinden yaparak yeni ürünlerinin duyurularını gerçekleştirdiler. Özellikle Çin'in önemli markaları arasında yer alan Huawei, yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate Xs modeli ile dizüstü bilgisayarlarını tanıtırken, Japon devi Sony de yeni amiral gemisi Xperia 1 II ile Xperia 10 II akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Elbette daha pek çok duyuru geldi, Honor da bu markalar arasında bulundu elbette şirket, yeni amiral gemisi HONOR View 30 Pro'nun tanıtımını yaptı.
HONOR, düzenlediği bir canlı yayınla yeni ürünlerini duyurdu. Tüm dünyaya tanıtılan ürünler arasında en ilgi çekeni ise 5G teknolojisiyle geliştirilen ve yeni Kirin 990 yonga seti ile güçlendirilen yeni amiral gemisi akıllı telefon HONOR View 30 Pro olurken, ayrıca HONOR 9X Pro da tanıtıldı.
HONOR View 30 Pro Tasarımı Nasıl?
HONOR View 30 Pro, beş katmanlı cam arka yüzeyi ve bu yüzeyde bulunan Aurora Nano Kaplaması ile dikkat çekerken, farklı bir görünüm sunuyor. Işık altında farklı açılardan bakıldığında değişken efektler sunan bu tasarım, yan tarafa yerleştirilmiş ve kullanıcının eline doğal olarak oturan parmak izi sensörüyle de destekleniyor.
HONOR View 30 Pro Kamera Özellikleri Neler?
HONOR View 30 Pro, 3 kameralı bir kamera kurulumu içeriyor. 40 MP'lik Sony IMX600 ana kamera olarak karşımıza çıkarken, bu kamera RYYB sensörü kullanıyor ve 409600 ISO değerine sahip olmasıyla üst seviye düşük ışık fotoğraf performansı vadediyor.
Telefonda ikinci kamera 3x optik zum ve OIS özellikli 8 MP telefoto lens olurken, üçüncü kamera ise Cine-Lens'e sahip 12 MP Süper geniş açılı şeklinde karşımıza çıkıyor. 12800'e kadar artabilen ISO seviyesi, 5 yönlü EIS desteği, makro çekim yeteneği ve düşük ışıkta geniş açılı fotoğraf üretebillmesiyle öne çıkan 12 MP Cine-Lens ile de HONOR'ın SuperSensing üçlü kamerası oldukça iş yapacak gibi görünüyor.
Kamerada bulunan Cine-lens sayesinde 5 boyutlu olarak sarsıntı engelleme sunularak, etkileyici akıcılıkta videolar da çekmek mümkün. Elbette bunların arkasında işlemcinin de gücü var. Donanım seviyesinde gürültü engelleyici özelliği de sunan Kirin 990 yonga seti, zorlu düşük ışıklı ortamlarda bile muhteşem seviyede videolar kaydetmenize imkan tanıyor. En azından HONOR'un tanıtımında bahsettikleri bu şekilde.
HONOR View 30 Pro Ön Kamerası Nasıl?
HONOR View 30 Pro, selfie çekmeyi sevenler için de önemli akıllı telefonlardan biri olacak gibi görünüyor. Ön yüzde çift lense sahip ön kamera sistemi bulunduran HONOR View 30 Pro, içerisinde 32 MP'lik Yapay Zeka destekli bir Selfie kamerası ve bununla birlikte 8 MP'lik Geniş Açılı Selfie kamerası barındırıyor.
HONOR View 30 Pro Teknik Özellikleri Neler?
HONOR View 30 Pro, Kirin 990 yonga setinden güç sağlıyor. 7nm+ mimarisinde geliştirilen bu işlemci ile az önce bahsettiğimiz kamera özelliklerinde büyük fayda sağlanırken, elbette telefonun amiral gemisi seviyesinde performans sağladığından da bahsetmek gerek. HONOR View 30 Pro, işlemcisi ile beraber 5G desteğine de sahip bir akıllı telefon olurken, böylece yakında ülkemizde de kullanılmaya başlanması beklenen yeni nesil 5G bağlantıyı da destekliyor.
HONOR View 30 Pro 8 GB RAM ve 128 GB ile 256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip. UFS 3.0 formatında olan depolama biriminin yanı sıra telefonda 4100 mAh kapasitesinde bir batarya kullanılıyor.
HONOR View 30 Pro Pil Ömrü
HONOR'un yeni amiral gemisi bu özelliklerinin yanı sıra, geniş bataryası ile uzun pil ömrü sağlayacakken, öte yandan şarj seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Telefonda 40W'lık kablolu şarj ve 27W'lık kablosuz şarj özelliği bulunurken, ayrıca "ters şarj" olarak da isimlendirilirken, kablosuz olarak uyumlu cihazları da şarj edebilme yeteneğine sahip.
HONOR View 30 Pro Fiyatı Ne Kadar
HONOR View 30 Pro'nun fiyatı henüz açıklanmadı. HONOR View 30 Pro Türkiye'de de piyasaya çıkacak. Önümüzdeki günlerde HONOR View 30 Pro Türkiye fiyatı da belli olacak.
HONOR 9X Pro da Tanıtıldı! İşte HONOR 9X Pro Özellikleri!
HONOR, gerçekleştirdiği lansmanda ayrıca HONOR 9X Pro modelini de tanıttı. Orta segmente hitap eden HONOR 9X Pro, özellikle selef modele göre yeni özellikler getirirken, performans farkı da yaratıyor.
HONOR'un bahsettiklerine göre yeni HONOR 9X Pro, kullandığı yeni Kirin 810 işlemci ile yüzde 75 oranında daha fazla tek çekirdek performansı, yüzde 40 oranında ise çoklu çekirdek performansı gösteriyor. Öte yandan GPU tarafında da yüzde 175 gibi büyük bir artış vadediyor.
Bunun yanı sıra Kirin 810'un selef modelde kullanılan Kirin 710'dan daha fazla enerji tasarrufunda bulunduğunu da açıklayan HONOR, 9X Pro modelinde 4000 mAh kapasitesinde bataryaya da yer veriyor.
HONOR 9X Pro Kamera Özellikleri Neler?
HONOR 9X Pro'da 3'lü kamera kurulumu bulunuyor. Telefonda ana kamera 48 MP olurken, ayrıca 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. HONOR, telefonda artan işlemci gücü ile düşük ışık performansında daha iyi görüntü sağlayan Süper Gece modunu da HONOR 9X Pro'ya eklemiş. Böylece telefon düşük ışık çekimlerinde iddialı dururken, HONOR 9X Pro'nun ön tarafında da 16 MP'lik bir pop-up kamera bulunuyor.
HONOR 9X Pro Fiyatı ve Satış Tarihi
6 GB RAM ve 256 GB depolama alanının yanında 6.59 inç büyüklüğünde FullView ekran ile gelen HONOR 9X Pro mart ayında satışta olacak. HONOR 9X Pro fiyatı ise 249 € olarak açıklandı. HONOR 9X Pro Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.
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