Kamboçya Lideri Sahte Beğeni mi Satın Aldı?

Sürülen Kamboçyalı siyasetçi, Kamboçya liderinin sahte Facebook beğenileri satın aldığını iddia ediyor!

Kamboçya lideri sahte beğeni mi satın aldı?

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