Kamboçya Lideri Sahte Beğeni mi Satın Aldı?
Sürülen Kamboçyalı siyasetçi, Kamboçya liderinin sahte Facebook beğenileri satın aldığını iddia ediyor!
Facebook, normalde hükümet liderlerinin herkese açık sayfaları hakkında soruları cevaplamak zorunda değil, ancak çok kısa bir süreliğine bunu yapması gerekebilir. Sürgündeki Kamboçyalı politikacı Sam Rainsy, Facebook'tan Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in (yukarıda) milyonlarca sahte "beğenme" satın aldığını gösterebilecek herhangi bir bilgi sunmamasını ısrarla istedi. Rainsy'nin kendisi, yaptığı suçlamalar sebebiyle karalama yapmaktan yargılanıyor ve Facebook'un verilerinin adını temize çıkarabileceğini düşünüyor.
Hun'un sayfası üzerine yapılan bir araştırma, burada bir şeylerin garip olduğunu gösteriyor. Sayfa henüz 2016'da kurulmuş olmasına rağmen, yüzde 80'i Hindistan, Meksika ve Filipinler gibi yabancı ülkelerdeki hesaplardan gelen 9 milyon "Beğeni"ye sahip ve aynı zamanda dünyadaki üçüncü en aktif sayfa. Hun, bu durumun kendi küresel popülaritesinin bir yansıması olduğunu iddia etse de, bu beğeniler sahte takipçi hizmetlerinin bir ürünü olabilir.
Hun'un kesinlikle sahte takipçiler kullanmak için sebepleri var. Kamboçya'nın fiili bir diktatörü olarak, muhalefeti susturmak, eleştirmenlere ve siyasi güçlere saldırmak için Facebook'u kullanmıştı. Hun, Aralık ayında bir sonraki seçimde herhangi bir muhalefetle karşılaşmayacağını garanti edecek şekilde Rainsy'nin partisini (ülkedeki tek muhalif parti) kapatmıştı.
Rainsy, 18 ay önce kaygılarından Facebook ile temasa geçtiğini ancak sosyal ağın yanıt vermediğini ve dava açtığını söyledi. Facebook şu ana kadar davayla ilgili yorumda bulunmayı reddetti ancak Guardian'a her gün "milyonlarca" sahte hesap kayıtlarını engellediğini söyledi.
Facebook'un veriyi teslim edip edemeyeceği belli değil. Ancak kurallarını ihlal ettiği için bir siyasi lider sayfasını (Rusya destekli Çeçen lider Ramzan Kadirov) kapatmıştı. Facebook sahte "beğenme" delilleri bulursa, Rainsy'nin mahkemede sonucuna bakmaksızın sayfayı kapatabilir.
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