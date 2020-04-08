Akıllardaki soru: Salgın sürüyorsa Vuhan'daki karantina neden kaldırıldı

Çin hükumeti, Koronavirüsün dünyada ilk görüldüğü nokta olan Vuhan'daki karantinayı kaldırdı. Trenlerle ve otobüslerle seyahatlere başlandı, insanlar işlerine geri dönüyor. Uzmanlar tehlikenin geçmediğini, insanların gardlarını çabuk düşürdüklerini ve maske takmadan sokağa çıktıklarını söylüyor. Asemptomatik hastalar da ayrı bir tehlike. Peki Wuhan'daki karantina neden kaldırıldı?