Akıllardaki soru: Salgın sürüyorsa Vuhan'daki karantina neden kaldırıldı

Çin, dünyada koronavirüsün çıkış noktası olarak bilinen Wuhan'daki karantinayı sona erdirdi. Ancak Wuhan 76 gün sonra sınırlarını yeniden açmış olsa bile, şehir içindeki bazı kısıtlamalar devam edecek. Ayrıca yetkililer yeni bir enfeksiyon tehdidinin çok uzak olmadığı konusunda uyarılarda bulunuyor. CNN'de yer alan bir haberde Wuhan'da salgın çıktığından bu yana nelerin uygulandığını ve şimdi karantinanın sona ermesiyle beraber hangi uygulamaların yapıldığı, insanların normal hayata ne derece dönebildikleri anlatılıyor. Wuhan'daki karantina neden kaldırıldı? Çin Wuhan'da hangi koronavirüs önlemleri alınmıştı? Yeni tehlike asemptomatik hastalar kimler? İşte Wuhan'daki atmosferden ayrıntılar...
Koronavirüsün ilk olarak Aralık ayında tespit edildiği Wuhan, 11 milyon nüfuslu bir şehir. Wuhan'ın dış dünya ile bağlantısı, salgını kontrol etmek için benzeri görülmemiş bir çaba ile 23 Ocak'ta koparılmıştı.
Bugün itibarıyla sağlıklı vatandaşların ve ziyaretçilerin nihayet Hubei eyaletinin başkenti Wuhan'dan ayrılmasına izin verilmeye başlandı. Tren ile uçak seferleri de yeniden başlatıldı ve otoyol girişleri yeniden açıldı.
Devletin yayın kuruluşu CCTV'ye göre Vuhan Demiryolları, 55.000'den fazla yolcunun bugün trenle Wuhan'dan ayrılacağını tahmin ediyor.
Wuhan üzerindeki seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi, Çin'in Covid-19 ile mücadelesinde son kilometre taşı. Ülke son haftalarda neredeyse sıfır yeni yerel enfeksiyon bildirdi ve bu da Hubei eyaletinin diğer bölgelerinde geçen ayın sonlarında benzer kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasına olanak tanıdı.
ÇAPRAZ ENFEKSİYON RİSKİ ARTTI, İNSANLAR MASKE TAKMAYI BIRAKTI
Wuhan'daki salgın kontrol yetkilisi Luo Ping, CCTV'ye Pazar günü yaptığı açıklamada, karantinanın kaldırılmasının kentin ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin "askıya alınmasından" sonra "tamamen yeniden başlatılmasına" işaret ettiğini söyledi. Ancak şehrin dışarıdan gelecek vakaları ve yerel enfeksiyonların tekrarlanmasını önlemek konusunda zorlu bir görevle karşı karşıya olduklarını belirtti.
Luo Ping, "İş ve üretim yeniden başladıktan sonra, insanların hareketi arttı ve insanların toplu halde hareket etmesinden kaynaklanan çapraz enfeksiyon riski de arttı. Bazı şehir sakinleri gardlarını düşürdüler ve sokaklara çıkarken maske takmıyorlar. Wuhan'ın yeniden açılması, her şeyi geride bıraktığımız veya aynı zamanda salgın önleme ve kontrol önlemlerinin (şehir içinde) rahatlaması anlamına gelmiyor." dedi.
Wuhan, Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre, Çin'deki tüm koronavirüs ölümlerinin% 77'sini oluşturan 50.000'den fazla enfeksiyon ve 2.500'den fazla ölüm bildirdi.
Salgın şehri sarmışken, Wuhan'ın büyük bir kısmındaki aktiviteler katı salgın kontrol önlemleri çerçevesinde durduruldu. Bu önlemlerin bazıları daha sonra koronavirüsün dünya çapında 200'den fazla ülkeye ve bölgeye yayılarak 1,4 milyondan fazla insana bulaşması ile başka ülkelerde de kullanıldı.
İki aydan fazla bir süre boyunca, Wuhan'daki toplu taşıma askıya alındı, işletmeler kapatıldı ve milyonlarca sakin evlerine hapsedildi, market alışverişi için dışarı çıkmalarına bile izin verilmedi.
Görünen o ki, bu acımasız önlemler işe yaradı. Mart ortasında, yeni enfeksiyonların sayısı şubat ayının en kötü günlerindeki binlerce vakadan, yalnızca birkaç yeni vakaya kadar gerilemişti. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, büyük bir güven gösterisinde bulunarak, 10 Mart'ta Wuhan'ı ziyaret ederek şehri ve halkını "kahraman" oldukları için övdü. Son iki hafta içerisinde de Wuhan'daki yaşam giderek normale döndü.
YEŞİL QR KODLU VATANDAŞLAR İŞLERİNE GERİ DÖNMEYE BAŞLADI
Cep telefonlarında hükümet tarafından atanan yeşil QR koduna sahip sakinlerin (sağlıklı oldukları ve seyahat edebilecekleri anlamına geliyor), işverenlerinden bir yazı aldıkları sürece işe geri dönmelerine izin verildi.
14 gün boyunca yeni vaka bildirilmeyen konut topluluklarında, her hanede bulunan yeşil QR koduna sahip bir kişinin günde iki saat dışarı çıkmasına izin verildi.
25 Mart'ta halk otobüsleri hizmet vermeye başladı; üç gün sonra metrolar da çalışmaya başladı. İşletmeler ve dükkanlar yavaş yavaş yeniden açıldı ve arabalar ile yayalar şehrin bir zamanlar terk edilmiş sokaklarına döndüler.
Wuhan yetkilisi Luo, CCTV'ye şehirdeki 10.641 büyük ölçekli fabrika ve işletmenin 3 Nisan'da itibaren yeniden açıldığını ve bu sayının toplamın %91,4'ünü oluşturduğunu söyledi.
Devletin resmi yayını People's Daily gazetesine göre, belediyenin vatandaşlara yaptığı kan bağışlama çağrısının ardından, pazartesi günü Wuhan Kan Merkezi dışında uzun bir sıra oluştu. Gazete, merkezin bir günde 874 bağış aldığını söyledi.
Ancak yetkililer, konut toplulukları üzerindeki kısıtlamaların bugün kaldırılacak karantinanın ardından da devam edeceği konusunda uyardı.
Luo, yerleşim yerlerinden çıkmak için sakinlerin hala yeşil bir QR kodu sahibi olmaları ve işverenlerinden bir yazı almaları gerektiğini söyledi. "Şimdilik, vatandaşları hala salgına karşı uyanık kalmaya çağırıyoruz, gerekmedikçe dışarı çıkmayın, maske takın ve kendinizi uygun şekilde koruyun." dedi. Çinli sağlık uzmanları da halkı ihtiyatlı davranmaya devam etmeye çağırdı.
"ÇİN'DEKİ SALGININ SONU GELMEDİ"
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi başkanı epidemiyolog Zeng Guang, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'deki salgının sonunun gelmediğini söyledi. "Çin sona yaklaşmadı, ancak yeni bir aşamaya girdi." dedi.
Küresel enfeksiyonların sayısı artmaya devam ederken ülke dışındaki Çinliler ülkelerine geri getirildiler. Bunların birçoğunu evlerine dönmeye istekli Çinli öğrenciler ve işçiler oluşturuyor.
Salı günü itibariyle, Çinli yetkililer tarafından 698 yurtdışından gelen koronavirüs vakası bildirildi. Son haftalarda asemptomatik taşıyıcılarla ilgili endişeler de artmaya başladı.
ASEMPTOMATİK TAŞIYICILARLA İLGİLİ ENDİŞELER ARTIYOR
Çin'de, sadece semptom veren ve testleri pozitif olan hastalar, teyit edilen vakaların resmi hesaplamasına dahil ediliyor. Pozitif test edilen asemptomatik (Semptom göstermeyen) hastalar ise izleniyor ve sonraki testlerde semptom geliştirene veya negatif olana kadar karantina altına alınıyor.
Halkın kaygılarının artmasına rağmen, Çin geçen hafta asemptomatik taşıyıcıların sayısını ayrı bir şekilde duyurmaya başladı. O zamandan beri, her gün Wuhan'da düzinelerce yeni asemptomatik taşıyıcı bulundu ve 673'ü şu anda tıbbi gözlem altında.
Wuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi'nde solunum uzmanı olan Yang Jiong pazartesi günü Health Times'a verdiği demeçte, "Şimdilik asemptomatik vakaların bulaşıcılığı nispeten düşük, ancak onların hala bulaştırıcı olduğunu unutmamamız ve uyanık olmamız gerekiyor" dedi.
ÖLÜLER GÖMÜLMEYE BAŞLANDI
Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesinin yanı sıra, Wuhan'ın krizden çıkmaya başladığına dair başka bir işaret daha var: Sonunda ölüler gömülmeye başlandı.
Hükumet 25 Ocak'ta tüm cenazeleri ve kapalı mezarlıkları yasakladığı için Wuhan sakinleri aylarca sevdiklerini gömememişlerdi. Hem koronavirüsten hem de diğer nedenlerden ölen binlerce insanın naaşları cenaze evlerinde saklandı. Ailelere ise hükumetin kararlarını beklemeleri söylendi.
Birçok kişi, yakılmadan önce sevdiklerinin bedenini göremedi. Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yayımlanan bir bildirime göre, virüsün yayılmasını durdurmak için, doğrulanmış ve şüphelenilen koronavirüs hastalarının naaşları hastanelerden direkt olarak yakılmaları için cenaze evlerine götürüldü.
Şehirdeki her şey gibi, kederle başa çıkmak için normal süreç de askıya alındı. Mart sonunda, Wuhan sakinleri nihayet akrabalarının küllerini cenaze evlerinden alabildiler ve onlara bir yer bulabildiler.
Bu haber, ölüleri onurlandırmak için en önemli Çin festivali olan ve Mezar Süpürme Günü olarak da bilinen Ching Ming'den hemen önce geldi.
Cenaze törenlerine hala izin verilmiyor. Aile üyelerinin sevdikleriyle vedalaşırken hangi ritüelleri gerçekleştirmelerine izin verildiği ise net bir şekilde açıklanmış değil.
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